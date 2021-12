Wellman na święta: Musimy zrobić wszystko, by politycy nie doprowadzili nas do wojny domowej

„Wprost”: Za chwilę przy wigilijnych stołach składać będziemy sobie życzenia. Czego pani życzyłaby Polakom?

Najważniejsze życzenia teraz, to życzenia zdrowia i przetrwania pandemii. Nie ma dzisiaj niczego ważniejszego. Każdemu w Polsce, niezależnie od tego, po której stronie sporu politycznego stoi, życzę, żeby nie zachorował. Sama zachorowałam, i to ciężko, i wiem, jak wyniszczająca, mogąca pozostawić w organizmie trwały ślad, to choroba.

To życzenia najważniejsze, bo gdy czytam statystyki zgonów w Polsce z powodu COVID-19, jestem nimi naprawdę przerażona.