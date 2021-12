Omenaa Mensah o roszczeniowej postawie młodych na rynku pracy. „O nadgodzinach nie ma mowy”

Omenaa Mensah prowadzi swoją własną firmę producencką. Prezenterka telewizyjna powiedziała w rozmowie z portalem money.pl, że „jest w ciągłej rekrutacji”. – Konfrontacyjny stosunek ludzi czasami mnie zadziwia. Niektórzy kombinują, jak tylko mogą. Czasami mam wrażenie, że młode pokolenie uważa, że od razu im się coś od pracodawcy należy, choć sami jeszcze niewiele od siebie dali – mówiła dziennikarka.

Dziennikarka oceniła pracowników

Omenaa Mensah podkreśliła, że obecnie młodzi ludzie mają więcej możliwości na rynku pracy, ale „brak elementarnej odpowiedzialności i szacunku do drugiej osoby, jaką jest pracodawca, czasami jest zadziwiający”. Według pogodynki „inteligentny pracownik najpierw pokazuje swoje atuty, zaangażowanie i patrzy, czy pracodawca to doceni”. W innym wypadku nie warto z nim wiązać przyszłości.

– Przeraża mnie, kiedy przychodzi do mnie 20-latek i zaczyna rozmowę od stawiania swoich warunków, mówienia kiedy chce mieć wolne, jaki chce mieć samochód służbowy. Czasami nie wierzę w to, co słyszę na rozmowach rekrutacyjnych. Z takim podejściem taka osoba daleko nie zajdzie – przekonuje Omenaa Mensah.

Omenaa Mensah o potencjalnych pracownikach

Prezenterka poruszyła również kwestię roszczeniowej postawy młodych na rynku pracy, która jej zdaniem stanowi problem. – Pracownik co 15 minut idzie na kawkę, o nadgodzinach nie ma mowy. Jestem nauczona po prostu zupełnie innej kultury pracy. Człowieku, najpierw swoją wartość, a później stawiaj warunki – to mój mały apel dla wszystkich – podsumowała.

Czytaj też:

Firmy kuszą obcokrajowców. Tylu pracowników z zagranicy jeszcze u nas nie było