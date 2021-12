„Księga czarownic” wraca z finałowym sezonem. Matthew i Diana wracają z 1590 roku

Historia przedstawiona w filmie podąża za współczesną czarownicą, która próbuje rozszyfrować zagadkę pewnego starego manuskryptu. W trzecim i ostatnim sezonie Matthew (Matthew Goode) i Diana (Teresa Palmer) wracają z 1590 roku do Sept-Tour, gdzie doszło do strasznych wydarzeń. Bohaterowie muszą odnaleźć brakujące strony Księgi Życia oraz samą Księgę, zanim będzie za późno. Ich wrogowie zwierają szyki, a ci, którzy od wieków czyhają na Matthew wracają, aby się na nim zemścić.

„Księga czarownic” – kto w obsadzie 3. sezonu?

W rolach głównych w „Księdze czarownic” ponownie wystąpią Teresa Palmer („Przełęcz ocalonych”, „Jestem numerem cztery”) oraz Matthew Goode (serial „Downton Abbey”, filmy „Gra tajemnic”, „Watchmen”). W pozostałych rolach występują: Owen Teale (serial HBO „Gra o tron”), Malin Buska („Dziewczyna, która została królem”), Alex Kingston („Doktor Who”), Aiysha Hart („Line of Duty”), Edward Bluemel („Pasażer”), Lindsay Duncan („Uczciwa kobieta”), Peter McDonald, Trevor Eve („Budząc zmarłych”), Gregg Chillin („Być człowiekiem”), Adelle Leonce („Na poboczu”), Tanya Moodie (Sherlock), Daniel Ezra (All American), Toby Regbo, Steven Cree („MotherFatherSon”), Jacob Ifan („Cuffs”), Ivanno Jeremiah, Greg McHugh („Fresh Meat”), Olivier Huband („Mission: Impossible – Fallout”), Paul Rhys („Wiktoria”) oraz Parker Sawyers.

Producentem serialu jest Edoardo Ferretti, za reżyserię odpowiadają Jamie Donoughue i Debs Paterson, a za scenariusz Lisa Holdsworth, Helen Raynor, Michelle Gayle, Christopher Cornwell oraz Matt Evans.

Kiedy premiera 3. sezonu serialu „Księga czarownic”?

Premiera trzeciego sezonu serialu „Księga czarownic” (ang. „A Discovery of Witches”) odbędzie się w HBO GO 7 stycznia. Tego dnia do serwisu dodany zostanie cały sezon, czyli 8 odcinków.



Czytaj też:

To już oficjalne. „Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu” w styczniu na HBO GO!