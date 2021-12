Bagiński odpowiada na krytykę 2. sezonu „Wiedźmina”. „Lauren urasta do zmutowanego Leszego”

W piątek 17 grudnia na Netflix pojawił się 2. sezon serialu „Wiedźmin”. Podobnie, jak przy okazji pierwszej odsłony, nowa produkcja wzbudziła skrajne emocje fanów prozy Andrzeja Sapkowskiego. Ci o swoim niezadowoleniu dają znać dosłownie wszędzie, w tym m.in. na facebookowych profilach twórców serialu. Tomasz Bagiński postanowił odnieść się do zarzutów w swoim nowym wpisie.

Bagiński do fandomu „Wiedźmina”: Nadchodzi w S03 i jestem spokojny

Tomasz Bagiński odnosi się do poprzedniego postu, który zamieścił w sieci, informując, że fandom jest „rozpalony jak miecz Wiedźmina”, a liczba komentarzy sięga prawie 400. „Lauren urasta do zmutowanego Leszego do przebicia. Ja słyszę, że tylko kawę noszę. No spoko, lubię kawę” – żartuje producent i dodaje, że zaangażowałby się w rozmowę bardziej, jednak idą święta i „trzeba sprzątanie ogarniać”.

„Dużo emocji. Przerabiałem to już parę razy” – stwierdza twórca, przytaczając jako przykład „Smoka” z „Legend Polskich”, który swego czasu – jak pisze – był „jechany jak bura suka, ale jednak finalnie się spodobał i doprowadził do czegoś fajnego”.

Bagiński zaznaczył jednak, że wszystkie poruszane w komentarzach przez fanów „Wiedźmina” kwestie były tematem długich dyskusji „w sztabie” i „są sensowne argumenty wyboru takiej a nie innej drogi”. Poinformował też, że Lauren S. Hissrich (showrunnerka serii) będzie szczegółowo omawiać sceny 2. sezonu „Wiedźmina” na swoim Twitterze.

„To jest duża machina trochę przypominająca wojskową. Kilkaset osób zasuwających każdego dnia. Ciężki sprzęt. Ta machina ma dużą inercję. Część zmian zdecydowanych już po 1. sezonie, trafi dopiero do sezonu 3. Maszyna prze do przodu. Wiem co nadchodzi w S03 i jestem spokojny” – napisał twórca.

O czym jest 2. sezon „Wiedźmina”?

Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna – dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.

