Program TV na Boże Narodzenie. Dokument o Maryli Rodowicz, „Titanic”, albo „Szybcy i Wściekli 8”. Co obejrzeć 25 grudnia?

25 grudnia to dzień wolny od pracy objęty zakazem handlu. Dlatego wiele osób prawdopodobnie spędzi go przed telewizorem. Co znalazło się w programie TV na Boże Narodzenie? Do wyboru będzie kilka ciekawych propozycji, w tym „Maryla. Tak kochałam”, „Titanic”, czy „Szybcy i Wściekli 8”.

Na Boże Narodzenie TVP 1 przygotowało dwie transmisje mszy świętych, między którymi wyemitowane zostaną koncerty kolęd z Zakopanego i Lwowa. O godzinie 11:50 widzowie będą mogli obejrzeć błogosławieństwo papieża Franciszka z Watykanu. W wieczornej ramówce stacji zaraz po serialu „Zniewolona” zostanie wyemitowany film dokumentalny o Maryli Rodowicz – „Maryla. Tak kochałam”. Program TV na Boże Narodzenie. Polsat z ofertą familijną Podczas gdy na TVP 1 będzie można wysłuchać mszy lub koncertu kolęd, Polsat będzie emitował kolejne filmy dla całej rodziny. Od godziny 8:25 będzie można tu obejrzeć krótkometrażowe filmy animowane: „Świąteczne kolędowanie”, „Smerfy: Opowieść wigilijna”, czy „Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka”. Krótkim przerywnikiem będzie program kulinarny „Ewa gotuje”, po którym widzowie obejrzą trzy filmy w świątecznym klimacie, a na godzinę 16:30 zaplanowano ponowną emisję filmu „Kevin sam w domu”. W wieczornej ramówce znalazło się miejsce dla „Titanica” w reżyserii Jamesa Camerona. Ci, którym świąteczne komedie i „Titanic” nie przypadną do gustu, będą mogli obejrzeć na antenie TVP 2 komedię romantyczną „Oświadczyny po irlandzku” o godzinie 18:25, a następnie film „Creed: Narodziny legendy”, w którym Adonis Johnson, syn zmarłego mistrza świata wagi ciężkiej, będzie próbował namówić dawnego rywala i przyjaciela ojca, Rocky'ego Balboę, aby go trenował. W rolach głównych zobaczymy Michaela B. Jordana i Sylwestra Stalona. Program TV na 25 grudnia. „Szybcy i Wściekli 8” i „Sekretne życie zwierzaków domowych” na antenach TVN Fani nieco mocniejszych wrażeń w Boże Narodzenie powinni o godzinie 20:05 włączyć TVN. Z okazji świąt telewizja przygotowała prawdziwą gratkę dla fanów serii „Szybcy i Wściekli”. W świąteczny wieczór będzie można obejrzeć ósmą odsłonę serii. W filmie wystąpili: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron i wielu innych znanych aktorów. W tej części tajemnicza kobieta wciąga Doma w świat, z którego nie ma ucieczki. Na pomoc przyjacielowi i założycielowi nietypowej rodziny ruszą przyjaciele rozsiani po całym świecie. Młodsi widzowie w sobotni wieczór będą mogli włączyć TVN 7, gdzie o 20:00 rozpocznie się film animowany „Sekretne życie zwierzaków domowych”. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak pełne przygód, intryg i zabaw życie wiodą wasi domowi pupile, kiedy wy jesteście w pracy lub szkole. 25 grudnia warto włączyć również Puls. O godzinie 10:40 rozpocznie się emisja filmu animowanego „Opowieść Wigilijna”. Z kolei wieczorem wszyscy stęsknieni za ciepłem, słońcem i plażą, będą mogli przenieść się na Karaiby podczas oglądania filmu „Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara”. Początek tej przygody zaplanowano na godzinę 20:00. Czytaj też:

