Świąteczne klasyki filmowe, które powinien znać każdy z nas. Podpowiadamy, gdzie je obejrzycie

„To właśnie miłość”, „Kevin sam w domu” czy „Cud na 34. ulicy” – te filmy kojarzy chyba każdy z nas. Jakie jeszcze produkcje można zobaczyć w tym wyjątkowym czasie? Mamy dla was kilka propozycji i podpowiedzi, gdzie je znajdziecie.

„Elf” – Netflix

Wychowany wśród elfów Świętego Mikołaja Buddy wyrusza do Nowego Jorku w poszukiwaniu biologicznego ojca.





„Grinch: Świąt nie będzie” – Netflix

W małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, robi wszystko, by je zniszczyć.





„Cud na 34. ulicy” – Player

Święty Mikołaj z centrum handlowego sprawia, że mała Susan znów zaczyna wierzyć w magię świąt.





„Ekspres polarny” – Netflix

Chłopiec powątpiewający w magię Świąt Bożego Narodzenia zostaje pasażerem pociągu zmierzającego na biegun północny do siedziby św. Mikołaja.





„Family Man” – Netflix, VOD

Samotny biznesmen budzi się pewnego dnia jako ojciec i mąż. Bezskutecznie stara się wrócić do swojego wcześniejszego życia.





„Holiday” – Netflix

Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.





„To właśnie miłość” – Player

Dziesięć historii o miłości, a każda w innym wydaniu.





„W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju” – Netflix

Clark Griswold chce dla swojej rodziny zorganizować idealne Boże Narodzenie. Przeszkadza mu w tym nieustannie prześladujący go pech.





„Kevin sam w domu” – Player, VOD

Przez świąteczny pośpiech ośmioletni Kevin zostaje sam w domu na Boże Narodzenie.





„To wspaniałe życie” – CHILI

George Bailey popada w tarapaty finansowe, co skutkuje poważnym załamaniem nerwowym. Z opresji ratuje go anioł stróż, który pokazuje mu jak świat wyglądałby bez niego.

