„Każdy pasażer ma motyw”. Herkules Poirot powraca w zwiastunie filmu „Śmierć na Nilu”

W filmie Kenneth Branagh ponownie wcieli się w swoją rolę Herkulesa Poirota, postaci, którą zagrał już wcześniej w filmie „Morderstwo w Orient Expressie” z 2017 roku. Jednocześnie powraca także do franczyzy jako reżyser.

Przed kamerą do Branagha dołączyła gwiazdorska obsada, w skład której wchodzą m.in.: Tom Bateman („Co kryją jej oczy”), czterokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening („American Beauty”), Russell Brand („Idol z piekła rodem”), Ali Fazal („Mirzapur”), Dawn French („French and Saunders”), Gal Gadot („Wonder Woman”), Armie Hammer („Tamte dni, tamte noce”), Rose Leslie („Gra o tron”), Emma Mackey („Sex Education”), Sophie Okonedo („Koło czasu”), Jennifer Saunders („Absolutnie fantastyczne”) i Letitia Wright („Czarna Pantera”).

Film trzeba zobaczyć w kinie?

Ekipa produkcyjna kręciła film kamerami Panavision 65 mm, aby oddać klimat lat 30. i przenieść w nie widzów. Dodatkowo wytwórnie postanowiły, że film będzie najpierw pokazywany tylko w kinach, z pominięciem serwisów streamingowych. – Rozległa, elegancka wizja Kena tej historii zasługuje na to, aby zobaczyć ją na największym możliwym ekranie – tłumaczył Steve Asbell, prezes ds. produkcji wytwórni 20th Century Studios. – Jesteśmy bardzo dumni z tego filmu, naszej wspaniałej obsady i pracy, jaką włożyliśmy, aby przenieść na ekran „Śmierć na Nilu”. Wiemy, że widzowie nie mogą się doczekać kolejnej przygody Herkulesa Poirota i cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z Kenem, który użycza nam swojej mistrzowskiej narracji i wizji najnowszemu filmowi z tej słynnej serii – dodał.

Data premiery filmu „Śmierć na Nilu”

Film „Śmierć na Nilu” trafi do kin 11 lutego 2022 roku.

