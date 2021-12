Tak zacznie się nowy rok na Netflix. Masa nowości w styczniu 2022 roku

Wraz z Nowym Rokiem na Netflix zagości wiele nowości, w tym długo wyczekiwany polski film „Jak pokochałam gangstera”, inspirowany prawdziwą historią Nikodema Skotarczaka. Poznamy blaski i cienie sławy jednego z najbardziej uznanych piłkarzy w serialu dokumentalnym „Neymar: Perfekcyjny chaos”. Rok 2022 zaczniemy także od wielkich powrotów uwielbianych seriali: zobaczymy trzeci sezon „Snowpiercer” oraz „After Life”, a dalsze losy rodziny Byrde'ów zostaną przedstawione w pierwszej części czwartego sezonu Ozark. W styczniu na Netflix nie zabraknie również ciekawych propozycji filmowych – premierę będzie miała ekranizacja bestsellerowej powieści Roberta Harrisa – „Monachium: w obliczu wojny”, a także trzymający w napięciu film science-fiction „Matka/Android”.

„Ozark”, sezon 4. część 1. – 21 stycznia



W końcu pojawia się szansa, by wyrwać się ze szponów kartelu, ale rodzinne waśnie Byrde'ów mogą doprowadzić ich do zguby.



„Taksówkarz” – 1 stycznia

Weteran wojny w Wietnamie zatrudnia się jako taksówkarz. Jeżdżąc wieczorami po nowojorskich ulicach, dochodzi do wniosku, że musi rozprawić się z "robactwem" tego miasta.





„Power Rangers Dino Fury” – 1 stycznia

Dwudziesty ósmy i dwudziesty dziewiąty sezon amerykańskiego serialu dla dzieci i młodzieży Power Rangers, oparty na japońskim serialu tokusatsu Kishiryu Sentai Ryusoulger.



„Zbuntowani” – 5 stycznia

Gdy EWS szykuje się na przyjęcie nowych uczniów przeżywających pierwsze miłości i przyjaźnie, tajemnicze stowarzyszenie grozi, że pokrzyżuje ich muzyczne plany.



„Jak pokochałam gangstera” – 5 stycznia

Od drobnego oszusta do ojca chrzestnego trójmiejskiej mafii. Film inspirowany prawdziwą historią polskiego gangstera Nikodema Skotarczaka. W roli głównej Tomasz Włosok, w pozostałych rolach m.in. Agnieszka Grochowska, Julia Wieniawa i Dawid Ogrodnik. Scenariusz i reżyseria Maciej Kawulski.



„DOTA: Dragon's Blood” – 6 stycznia

Gdy porządek drży w posadach, a chaos rośnie w siłę, bohaterowie muszą stanąć do walki przeciwko złowrogim mocom, które usiłują wepchnąć świat w objęcia mroku.





„Klub” – 6 stycznia



Pojawienie się postaci z przeszłości ujawnia źródło poczucia winy Matildy. Raşel i İsmet są w impasie, a sytuacja w Stambule staje się bardzo niepewna.



„Matka/Android” – 7 stycznia

We wstrząsanym insurekcją androidów postapokaliptycznym świecie młoda kobieta w ciąży i jej chłopak desperacko szukają schronienia.





„Undercover”, sezon 3. – 10 stycznia



Chcąc odmienić swoje życie, Bob podejmuje się tajnej misji zidentyfikowania policyjnego kreta, ale na jego drodze znów staje Ferry Bouman.



„After Life”, sezon 3. – 14 stycznia



Chociaż Tony nie jest już tak agresywnie zrzędliwy, nadal nie potrafi wypełnić w swoim życiu pustki pozostawionej przez zmarłą żonę.



„Too Hot To Handle”, sezon 3. – 19 stycznia

W rajskim otoczeniu atrakcyjni single spotykają się i łączą w pary. Jest jednak haczyk – jeśli chcą wygrać 100 000 dolarów, muszą zrezygnować z seksu.



„Snowpiercer”, sezon 3. – 25 stycznia



Sześć miesięcy później Layton wciąż poszukuje na całym świecie warunków do życia, a pałający gniewem i żądzą zemsty Wilford depcze mu po piętach.



„Monachium: W obliczu wojny” – 21 stycznia

Jesienią 1938 r. brytyjski urzędnik i niemiecki dyplomata spotykają się w Monachium i wspólnie próbują zapobiec wybuchowi wojny. Ekranizacja powieści Roberta Harrisa.





„Ciekawe pytania Jonathana Van Nessa” – 28 stycznia



Nowy program Jonathana Van Nessa, inspirowany jego kultowym podcastem i trasą stand-upową.



„Wybrana” – 27 stycznia

Świat nastolatki, która odkrywa niepokojąca prawdę czającą się w jej sennym duńskim miasteczku, staje na głowie. Produkcja twórców serialu „The Rain".









„The Orbital Children” – 28 stycznia



2045 rok. Po wypadku na stacji kosmicznej dwoje dzieci urodzonych na Księżycu i troje dzieci z Ziemi jest zdanych na samych siebie.



„Gramy u siebie” – 28 stycznia

Zawieszony trener NFL szuka odkupienia w sferze zawodowej i prywatnej, trenując szkolną drużynę swojego syna w teksańskim miasteczku. Film oparty na faktach.





„Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie” – 28 stycznia



Życie artystki ze złamanym sercem wywraca się do góry nogami, gdy staje się świadkiem zbrodni... ale czy na pewno?



„All of Us Are Dead” – wkrótce na Netflix



Wirus zombie rozprzestrzenia się błyskawicznie wewnątrz szkoły. Aby przeżyć, zagrożeni uczniowie muszą ratować się ucieczką.



„Neymar: Perfekcyjny chaos” – 25 stycznia

Neymar to piłkarz uwielbiany na całym świecie, ale krytyków również mu nie brakuje. W tym dokumencie gwiazdor opowiada o swoim życiu osobistym oraz genialnej karierze.

