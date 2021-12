Oscary 2022. Znamy shortlisty w 10 kategoriach. Bez szans na Oscara dla „Żeby nie było śladów”

Dokument

„Chiński sen”

„Attica”

„Billie Eilish: Świat lekko zamglony”

„Faya Dayi”

„The First Wave”

„Przeżyć”

„Jednym tchem”

„Julia”

„Prezydent”

„Procesja”

„The Rescue”

„Jak woda”

„Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”

„The Velvet Underground”

„Ogniem pisane”



Krótkometrażowy film dokumentalny

„Águilas”

„Niech mnie usłyszą”

„A Broken House”

„Tajny obóz: Naziści w Ameryce”

„Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker”

„Day of Rage”

„The Facility”

„Zaprowadź mnie do domu”

„Lynching Postcards: »Token of a Great Day«”

„The Queen of Basketball”

„Sophie & the Baron”

„Takeover”

„Terror Contagion”

„Three Songs for Benazir”

„Kiedy byliśmy łobuzami”



Film międzynarodowy

„Wielka wolność”

„Un monde”

„Lunana: A Yak in the Classroom”

„Przeżyć”

„Hytti nro 6”

„Jestem twój”

„Lamb”

„Bohater”

„To była ręka Boga”

„Drive My Car”

„Ul”

„Modlitwa o lepsze dni”

„Najgorszy człowiek na świecie”

„Plaza Catedral”

„Szef Roku”



Charakteryzacja

„Książę w Nowym Jorku 2”

„Cruella”

„Cyrano”

„Diuna”

„Oczy Tammy Faye”

„Dom Gucci”

„Zaułek koszmarów”

„Nie czas umierać”

„Legion samobójców: The Suicide Squad”

„West Side Story”



Muzyka

„Being the Ricardos”

„Candyman”

„Nie patrz w górę”

„Diuna”

„Nasze magiczne Encanto”

„Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun”

„Zielony Rycerz. Green Knight”

„Zemsta rewolwerowca”

„King Richard. Zwycięska rodzina”

„Ostatni pojedynek”

„Nie czas umierać”

„Matki równoległe”

„Psie pazury”

„Spencer”

„The Tragedy of Macbeth”



Piosenka

„So May We Start?” – Annette

„Down To Joy” – Belfast

„Right Where I Belong” – Brian Wilson: Long Promised Road

„Automatic Woman” – Poobijana

„Dream Girl” – Kopciuszek

„Beyond The Shore” – CODA

„The Anonymous Ones” – Drogi Evanie Hansenie

„Just Look Up” – Nie patrz w górę

„Dos Oruguitas” – Nasze magiczne Encanto

„Somehow You Do” – Four Good Days

„Guns Go Bang” – Zemsta rewolwerowca

„Be Alive” – King Richard. Zwycięska rodzina

„No Time To Die” – Nie czas umierać

„Here I Am (Singing My Way Home)” – Respekt – królowa soul

„Your Song Saved My Life” – Sing 2



Krótkometrażowy film animowany

„Kwestia smaku”

„Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice”

„Bad Seeds”

„Bestia”

„Boxballet”

„Flowing Home”

„Mum Is Pouring Rain”

„The Musician”

„Namoo”

„Only a Child”

„Rudzik Rudzia”

„Souvenir Souvenir”

„Step into the River”

„Us Again”

„The Windshield Wiper”



Film animowany

„Ala Kachuu – Take and Run”

„Kontroler snów”

„The Criminals”

„Distances”

„Sukienka”

„Frimas”

„Białe święta”

„The Long Goodbye”

„On My Mind”

„Please Hold”

„Stenofonen”

„Tala’vision”

„Under the Heavens”

„When the Sun Sets”

„Jesteś martwa, Helen”



Dźwięk

„Belfast”

„Diuna”

„Ostatniej nocy w Soho”

„Matrix Zmartwychwstania”

„Nie czas umierać”

„Psie pazury”

„Ciche miejsce 2”

„Spider-Man: Bez drogi do domu”

„tick, tick... Boom!”

„West Side Story”



Efekty specjalne

„Czarna Wdowa”

„Diuna”

„Eternals”

„Free Guy”

„Pogromcy duchów. Dziedzictwo”

„Godzilla kontra Kong”

„Matrix Zmartwychwstania”

„Nie czas umierać”

„Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”

