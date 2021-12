Netflix usunie te seriale i filmy do końca grudnia 2021 roku. Co warto nadrobić?

Do końca grudnia 2021 roku z platformy streamingowej Netflix zniknie masa świetnych produkcji. To ostatni moment na obejrzenie takich hitów jak „Współczesna rodzina”, „Synowie Anarchii”, „Jak poznałem waszą matkę” czy „Homeland”. Mamy dla was listę filmów, seriali, dokumentów i programów oraz daty, w których zostaną usunięte z platformy. Zobaczcie, co warto nadrobić, nim będzie za późno.

„Pomiędzy słowami” – 25 grudnia

Michael spędza weekend z ojcem, którego wcześniej nie poznał.





„Czym chata bogata!” – 25 grudnia



Bogaty pisarz-celebryta nieopatrznie zaprasza pod swój dach romską rodzinę, co sprawia, że jego świat staje na głowie.



„Modliszka” – 29 grudnia

Seryjna morderczyni zgadza się pomóc w rozwiązaniu tajemnicy serii zbrodni podobnych do jej własnych, ale tylko pod warunkiem współpracy z synem, obecnie policjantem.





„Sprawa Jacka Taylora” – 30 grudnia

Filmowa wersja kryminalnych bestsellerów Kena Bruena o Jacku Taylorze, irlandzkim policjancie, który został prywatnym detektywem.





„Zoo” – 30 grudnia

Zwierzęta na całym świecie zaczynają atakować ludzi. Kontrowersyjny zoolog Jackson Oz próbuje znaleźć przyczynę tej nagłej zmiany.





„Homemade” – 30 grudnia



W czasie izolacji wymuszonej pandemią COVID-19 znani filmowcy z całego świata dają upust swojej kreatywności, tworząc kolekcję krótkich filmów z pogranicza gatunków.



„Stalowy alchemik: Misja braci” – 31 grudnia



Edward i Alphonse poszukują kamienia filozoficznego, by odzyskać utracone ciała.



„Liga Młodych” – 31 grudnia

Aby pomocnicy superbohaterów mogli dołączyć do Ligi Sprawiedliwych, muszą pokazać, że są prawdziwymi bohaterami.





„Synowie Anarchii” – 31 grudnia

Jax Teller, wiceprezydent i syn założyciela motocyklowego gangu, odnajduje stare dzienniki ojca. Pod ich wpływem postanawia dokonać zmian w klubie.





„Stalowy alchemik” – 31 grudnia

Dwóch braci zgłębia tajniki alchemii, aby odzyskać swój dawny wygląd.





„Współczesna rodzina” – 31 grudnia

Trzy różne, ale spokrewnione rodziny mierzą się z problemami i utrapieniami w swój własny, komiczny sposób.





„Jak poznałem waszą matkę” – 31 grudnia



Trzy różne, ale spokrewnione rodziny mierzą się z problemami i utrapieniami w swój własny, komiczny sposób.



„Homeland” – 31 grudnia

Po ośmiu latach niewoli w Iraku sierżant korpusu piechoty morskiej powraca do Stanów Zjednoczonych jako bohater. Agentka CIA podejrzewa, że może on planować zamach terrorystyczny.





„Głowa rodziny” – 31 grudnia



Perypetie familii Griffinów, której głową rodziny jest zwariowany Peter.



„Transformers Prime” – 31 grudnia

Optimus Prime, Bumblebee, Arcee, Ratchet i Bulkhead powracają, aby powstrzymać Megatrona. Przywódca Deceptikonów po zdobyciu Mrocznego Energona jest mocniejszy niż kiedykolwiek i w związku z tym planuje posiąść władzę nad życiem i śmiercią. Pomimo mniejszych sił Autoboty są w stanie przeciwstawić się armii Megatrona , dzięki nawiązaniu ścisłej więzi z trójką ludzkich przyjaciół.







„Intruz” – 31 grudnia



Policyjny detektyw opłakujący bolesną stratę wraca do sennego rodzinengo miasteczka, gdzie zostaje wciągnięty w sprawę morderstwa, która ujawnia mroczne sekrety.



„Vexed” – 31 grudnia

Czarujący, leniwy Jack i oddana śledcza Kate próbują rozwiązać sprawy zbrodni. Największą przeszkodą w osiągnięciu celu są ich ścierające się osobowości.





„Transformers: Cyberverse” – 31 grudnia

Optimus Prime i AllSpark zaginęli. Jedyne informacje, które mogą pomóc w ich odszukaniu, zostały zakodowane w pamięci Bumblebee'ego.





„Littlest Pet Shop: Nasz własny świat” – 31 grudnia

W swoim własnym świecie zwierzaki nawiązują przyjaźnie, realizują marzenia i świetnie się bawią.





„Transformers: Rescue Bots” – 31 grudnia



Wyrusz w świat przygody z czwórką młodych transformerów: Heatwave, Chase, Blades i Boulder oraz ich ludzkimi sprzymierzeńcami — rodziną ratowników.



„Maks i Ruby” – 31 grudnia

Nieśmiałemu trzyletniemu Maksowi często udaje się przechytrzyć swoją starsża siostrę Ruby, ale mimo to rodzeństwo królików świetnie się ze sobą dogaduje.





„Transformers: Robots in Disguise” – 31 grudnia

Po katastrofie statku więziennego po Ziemi grasują setki Decepticonów. Bumblebee i jego nowa drużyna Autobotów muszą bronić ludzkości.





„Oddbods” – 31 grudnia

Siedmioro futrzanych, kolorowych przyjaciół z małego miasteczka nade wszystko lubi się bawić. Mają wesołe przygody i płatają innym kreatywne psikusy.





„Aukcja w ciemno” – 31 grudnia

Brandon i Lori Bernierowie próbują wykiwać rywali, licytując zawartość porzuconych magazynów, które mogą kryć w sobie prawdziwe skarby.

