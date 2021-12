Ojciec Kevina chciał go zabić? Tej sceny w filmie mogłeś nie zauważyć

Film „Kevin sam w domu” to prawdziwy świąteczny klasyk, który od lat króluje w rankingach najpopularniejszych w tym okresie produkcji. Opowiada o McCallisterach, rodzinie, która postanawia spędzić święta Bożego Narodzenia poza miejscem swojego zamieszkania, ale Kevin (Macaulay Culkin), ich syn, cały czas marudzi i przeszkadza wszystkim w pakowaniu. Zdenerwowana matka wysyła go na poddasze, a następnego dnia rodzina wyrusza na lotnisko. Niestety, bez Kevina. Zaskoczony chłopiec budzi się w pustym domu. Jest bardzo zadowolony, że nareszcie może robić to, na co zawsze miał ochotę. Niebawem orientuje się, że dwaj włamywacze, Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern), specjalizujący się w okradaniu tymczasowo opuszczonych budynków, mają zamiar dokonać napadu na kego dom. Kevin próbuje samodzielnie obronić posiadłość.

„Kevin sam w domu”. Scena z biletem Kevina

Mimo, że niemal wszyscy znamy ten film na pamięć, ponieważ oglądamy go w każde święta, widzom na całym świecie umknął jeden ważny szczegół. W jednej z początkowych scen, kiedy tata Kevina sprząta bałagan ze stołu, widać, że jedną z rzeczy, które wyrzuca, jest bilet samolotowy Kevina.

Wszystko trwa zaledwie kilka sekund, dlatego też przez wiele lat nikt nie zauważył, że bilet Kevina trafił do kosza na śmieci. Zapewne był to całkowity przypadek, jednak fani teorii spiskowych twierdzą, że ojciec zrobił to specjalnie, a włamywacze zostali przez niego celowo wynajęci, aby zabić Kevina.

W naszej galerii możecie obejrzeć kadry z tej sceny. Dajcie nam znać w komentarzach, czy byliście jej świadomi.

