„Kevin sam w domu”, jak co roku, w telewizji w święta. Podpowiadamy, kiedy i gdzie oglądać film

„Kevin sam w domu” miał swoją premierę w 1990 roku, czyli 31 lat temu. Film Chrisa Columbusa jest pierwszym z serii i niekwestionowanym świątecznym klasykiem.

O czym jest film?

Film opowiada o McCallisterach, rodzinie, która postanawia spędzić święta Bożego Narodzenia poza miejscem swojego zamieszkania, ale Kevin (Macaulay Culkin), ich syn, cały czas marudzi i przeszkadza wszystkim w pakowaniu. Zdenerwowana matka wysyła go na poddasze, a następnego dnia rodzina wyrusza na lotnisko. Niestety, bez Kevina. Zaskoczony chłopiec budzi się w pustym domu. Jest bardzo zadowolony, że nareszcie może robić to, na co zawsze miał ochotę. Niebawem orientuje się, że dwaj włamywacze, Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern), specjalizujący się w okradaniu tymczasowo opuszczonych budynków, mają zamiar dokonać napadu na kego dom. Kevin próbuje samodzielnie obronić posiadłość.

„Kevin sam w domu” - gdzie w tym roku obejrzymy film?

Film „Kevin sam w domu”, jak co roku, pojawi się na antenie Polsatu w Wigilię, czyli 24 grudnia. Produkcja rozpocznie się o godzinie 20:00. Powtórka filmu już kolejnego dnia - 25 grudnia o godzinie 16:30.

