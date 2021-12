Netflix świątecznie. Jakie filmy warto obejrzeć? Lista propozycji od platformy

Na platformie Netflix znajdziemy klasyki takie jak „Holiday”, „Gremliny atakują”, „Grinch: Świąt nie będzie” czy „Ekspres polarny”. Obejrzymy jednak też nowości takie jak „Kalifornijskie święta”, „Chłopiec zwany gwiazdką”, „Święta u Christmasów” czy „Wieczny singiel”.

„Holiday”



Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.



„Grinch: Świąt nie będzie”

W małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, robi wszystko, by je zniszczyć.





„Cztery gwiazdki”

Para usiłuje odwiedzić każdego z czwórki swoich rozwiedzionych rodziców w dzień Bożego Narodzenia.





„Last Christmas”

Kate to pechowa dziewczyna pracująca jako asystentka Świętego Mikołaja w londyńskim domu towarowym. Kiedy poznaje Toma, jej życie zaczyna się zmieniać na lepsze.





„Elf”



Wychowany wśród elfów Świętego Mikołaja Buddy wyrusza do Nowego Jorku w poszukiwaniu biologicznego ojca.



„Ekspres polarny”

Chłopiec powątpiewający w magię Świąt Bożego Narodzenia zostaje pasażerem pociągu zmierzającego na biegun północny do siedziby św. Mikołaja.





„Chłopiec zwany Gwiazdką”

W tej magicznej opowieści o pochodzeniu Świętego Mikołaja pewien chłopiec (w towarzystwie udomowionej myszki i renifera) wyrusza na spotkanie przygody i swojego ojca, który próbuje odnaleźć legendarną wioskę elfów.





„Kalifornijskie święta”

Jego beztroski styl życia jest zagrożony, więc ten uroczy bogacz udaje robotnika, aby przekonać właścicielkę rancza do sprzedaży rodzinnej ziemi przed Bożym Narodzeniem.





„Kronika świąteczna”

Rodzeństwo przypadkowo rozbija sanie św. Mikołaja, a następnie wraz z nim wyrusza w pełną przygód podróż, by uratować Boże Narodzenie.





„Klaus”

Początkujący listonosz zostaje wysłany na niewielką wyspę za kołem podbiegunowym. Jej mieszkańcy są ze sobą skłóceni, a - co gorsza - nikt nie wysyła tam listów.





„Wieczny singiel”

Peter prosi najlepszego przyjaciela, aby udawał jego chłopaka podczas świątecznego wyjazdu do domu, jednak ich plan i uczucia zmieniają się, gdy do akcji wkracza rodzina.





„Wesołych świąt”

Steve jak co roku szykuje imponujące świąteczne dekoracje. Tym razem zyskuje godnego siebie rywala, sąsiada Buddy'ego.





„W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju”

Clark Griswold chce dla swojej rodziny zorganizować idealne Boże Narodzenie. Przeszkadza mu w tym nieustannie prześladujący go pech.





„Facet na święta”

Zmęczona uszczypliwymi komentarzami rodziny wieczna singielka Johanne postanawia szybko znaleźć partnera, którego mogłaby zabrać do domu na święta.





„Święta u Christmasów”



Cztery skłócone siostry odbywają intensywny kurs z rodzinnej bliskości, kiedy ich dawno niewidziany ojciec wpada na Święta do ich wykwintnej posiadłości rodowej.



„Obłędnych świąt”

Uparty ojciec przeżywa wyjątkowo stresujące Święta, gdy jego córka zaprasza do domu nowego chłopaka.





„Wigilijne wesele”



Świat pewnej konsultantki ślubnej zostaje wywrócony do góry nogami, gdy przystojny prywatny detektyw zaczyna jej przeszkadzać w realizacji wielkiego projektu.



„Pada Shrek”



Shrek stara się zorganizować spokojne święta, które chce spędzić tylko z rodziną. Jego znajomi mają jednak inne plany i ogrom chęci do pomocy.



„A Very Murray Christmas”

W wigilijny wieczór Bill Murray czeka na zaproszonych gości. Panująca śnieżyca sprawia, że nikt się nie pojawia.





„Randki od święta”

Dwoje singli postanawia sobie wzajemnie przez rok towarzyszyć podczas świątecznych spotkań z rodzinami.





„Gremliny rozrabiają”

W czasie Świąt Bożego Narodzenia złośliwe gremliny terroryzują spokojne miasteczko.

