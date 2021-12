Partnerka Żory Korolyova apeluje: Nie spekulujcie o przyczynie jego śmierci

Informację o śmierci Żory Korolyova podał jako pierwszy wokalista Paweł Dudek, znany jako Czadoman. Później smutną wiadomość potwierdziła narzeczona tancerza. Ewelina Bator napisała na Instagramie, że serce jej i wszystkich bliskich Korolyova pękły. Podkreśliła, że nikt nie może uwierzyć w to, co się stało.

Partnerka Żory Korolyova apeluje do fanów tancerza

Żora Korolyov miał tylko 34 lata i nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Po informacji o śmierci tancerza jego fani zaczęli w sieci domniemywać, czym była spowodowana. W czwartek 23 grudnia do komentarzy tych odniosła się za pośrednictwem InstaStory Ewelina Bator.

Kobieta wstawiła zdjęcie z podpisem, zwracającym się do jej zmarłego narzeczonego. „Kochany mój! Zrobiłeś mi to zdjęcie, a ja powiedziałam, że przybijam piątkę wszystkim tam na górze, którzy się nami opiekują… Nie wierzę, że jesteś tam… Ogromna część mnie odeszła razem z Tobą, mój aniołku” – czytamy.

Dalej Bator podkreśliła, że nie jest w stanie odpisać na wszystkie wiadomości, które do niej spływają, jednak opiekuje się mamą tancerza, a ona opiekuje się nią. Podała, że pogrzeb Żory Korolyova odbędzie się w Warszawie, jednak data uroczystości nie jest jeszcze znana. Zaapelowała też do fanów: „Nie spekulujcie, proszę, o przyczynie jego śmierci. Jest ona nieznana jeszcze. Nie wciągajmy w to politycznych tematów. Chcę, żebyście wiedzieli, że Żora dla każdego z Was miał wiele miejsca w swoim sercu. Módlcie się za niego. Wspominajcie. Uśmiechajcie się do niego. On będzie zawsze z nami”.

Żora Korolyov – mistrz tańca i aktor

Żora Korolyov urodził się 6 października 1987 roku w Odessie. Tańczył od 8 roku życia. Swój pierwszy sukces odniósł już rok później. W wieku 9 lat zdobył tytuł mistrza Ukrainy juniorów w stylu latynoamerykańskim, standardowym w kombinacji 10 tańców, a później dwukrotnie obronił tytuły. W 2002 roku zdobył pierwsze miejsce na turnieju Vienna Open i tytuł wicemistrza Niemiec w tańcach standardowych. W 2003 roku przeprowadził się do Polski i z Martą Sztobryn zdobył tytuł młodzieżowego Mistrza Polski, po czym reprezentował nasz kraj na mistrzostwach świata. W 2005 roku tańczył z Izabelą Janachowską, z którą dotarł do półfinałów mistrzostw świata, finału Mistrzostw Europy Środkowej i dwukrotnie do finału Mistrzostw Unii Europejskiej.

Szeroka publiczność poznała go w programie „Taniec z Gwiazdami” na antenie TVN – wystąpił w trzech edycjach popularnego show. Poza tańcem, Żora Korolyov występował także w serialach. Mogliśmy go oglądać m.in. w „Tylko Miłość”, „Egzaminie z Życia”, „Niani” czy „Ojcu Mateuszu”.

Tancerz osierocił 10-letnią córkę Sonię, która była owocem jego małżeństwa z Anną Kuznecową. Para rozstała się w 2017 roku. Przez ostatnie lata Żora Korolyov był w związku z Eweliną Bator.

