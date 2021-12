„Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa”. Wszystko, czego dowiadujemy się ze zwiastuna filmu

„Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa” wchodzi w skład IV Fazy Marvel Cinematic Universe, jest on dwudziestym ósmym filmem należącym do tej franczyzy. Jest on kontynuacją „Doktora Strange'a” z 2016 roku. Film wyreżyserował Sam Raimi, a scenariusz do obrazu nsapiali Jade Bartlett i Michael Waldron. W tytułowej roli powraca oczywiście Benedict Cumberbatch, a na ekranie towarzyszą mu też między innymi: Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams i Xochitl Gomez.

Zwiastun filmu „Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa” pełni także rolę drugiej sceny po napisach w produkcji „Spider-Man: Bez drogi do domu”, która w ubiegłym tygodniu miała swoją premierę w polskich kinach. Czego dowiadujemy się z zapowiedzi?Oto wszystko, co musicie wiedzieć.

Shuma-Gorath



Jedną z najbardziej zajmujących fanów plotek było na początku roku to, że w filmie „Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa” pojawi się Shuma-Gorath. To złe bóstwo i złoczyńca, którego celem jest podbicie wszystkich wymiarów. Miłośnicy Marvela domniemywali, że Shuma-Gorath będzie starał się wykorzystać do tego celu moc przeskakiwania wymiarów Ameryki Chavez (Earth-616). Chociaż zwiastun filmu tego nie potwierdza, Shuma-Gorath pojawia się w nim w scenie, w której rzuca w Doctora Strange'a autobusem. Stephen Sanders odpłaca się przecięciem go na pół przy użyciu zaklęcia.



America Chavez



W zwiastunie wielokrotnie pojawia się America Chavez, co więcej, możemy zobaczyć tam jej kultową dżinsową kurtkę, którą fani dobrze znają z komiksów. Chavez tworzy portale, które pozwalają jej swobodnie podróżować po wieloświecie. W związku z tym, że jest ona powiązana w komiksach z Young Avengers, szybko stać się może jedną z głównych bohaterek w MCU. Jej rola w „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” pozostaje jednak wciąż tajemnicą. Część fanów spekuluje, że będzie uciekać przed Shuma-Gorathem, podczas gdy inni, że to Wanda Maximoff będzie miała nadzieje wykorzystać jej moce do własnych korzyści.



Baron Mordo



W „Multiverse of Madness” powraca Baron Mordo (Chiwetel Ejiofor). Wygląda na to, że wciąż prowadzi on swoją krucjatę przeciwko czarownikowi. W pewnym momencie zapewnia Strange'a, że jego „zbezczeszczenie” czasu i przestrzeni (w kontekście fabuły filmu „Spider-Man: No Way Home”) nie pozostanie „bezkarne”.



Wanda Maximoff

Zwiastun „Multiverse of Madness” pokazuje również scenę, w której Doktor Strange odwiedza Wandę Maximoff. „Wiedziałam, że prędzej czy później się pojawisz. Popełniłam błędy i skrzywdziłam ludzi” – mówi czarownikowi mutantka. Ten jednak dziwne przerywa jej, mówiąc, że nie ma go tam, aby „rozmawiać o Westview”. Zamiast tego przychodzi szukać jej pomocy, a kiedy Wanda pyta, czego potrzebuje, odpowiada: „Co wiesz o wieloświecie?”.



Sugeruje to, że Strange nie znajduje Wandy z powodu czegoś, co zrobiła, ale dlatego, że naprawdę potrzebuje jej pomocy w naprawie szkód, które spowodował w „Spider-Man: No Way Home”. Biorąc to pod uwagę, rola Wandy w „Multiverse of Madness” może być tak mroczna, jak spekulowano. Ale zwiastun filmu sugeruje również, że wbrew powszechnemu przekonaniu, Wanda nie będzie głównym złoczyńcą.



Alternatywna wersja Doktora Strange'a



Zwiastun ujawnia przede wszystkim, że w nowym filmie doczekamy się alternatywnej wersji samego Doktora Strange'a, prawdopodobnie tej samej, którą mogliśmy oglądać w 1. sezonie „A gdyby...?” (ang. „What If...?”). „Mam nadzieję, że to rozumiesz. Największym zagrożeniem dla wszechświata jesteś... ty” – mówi Mordo do Strange'a, zanim widzimy scenę, gdy czarodziej staje twarzą w twarz z alternatywną wersją samego siebie. Grany również przez Cumberbatcha, nikczemny wariant jest odpowiednio przerażający i wydaje się znajdować w upiornej wersji Sanctum Sanctorum (rezydencja Doktora Strange'a), która unosi się w pobliżu ogromnego kosmicznego wiru.

Kiedy premiera filmu „Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa”?

Film „Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa” zadebiutuje w polskich kinach 6 maja 2022 roku.

