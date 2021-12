HBO GO. Pełna lista serialowych i filmowych premier na styczeń 2022

Nowe seriale na HBO GO w styczniu

Nadchodzący miesiąc to przede wszystkim powrót nagradzanego serialu HBO „Euforia”. Powracającym tytułem będą też „Prawi Gemstonowie”. Inną komediową propozycją serialową będzie też nowy serial HBO „Ktoś, gdzieś”. Styczeń to także premiera nowego serialu HBO autorstwa Juliana Fellowesa „Pozłacany wiek”. Będzie to historia o amerykańskim czasie wielkich fortun – tych zdobytych i utraconych. Inną nowością będzie serial „Skandal w brytyjskim stylu”, który przedstawi kulisy niesławnej sprawy rozwodowej i skandalu obyczajowego z 1963 roku. Kolejną premierą będzie „Bestia musi umrzeć” - w roli głównej w serialu wystąpiła Cush Cambo, na ekranie zobaczymy także Jareda Harrisa. Z finałowy sezonem wróci do HBO GO serial „Księga czarownic”. Wróci także „Roswell, w Nowym Meksyku”.

Harry Potter - program specjalny

Fanów najbardziej znanego młodego czarodzieja na pewno ucieszy informacja, że Nowy Rok rozpocząć będą mogli od jubileuszowego programu specjalnego „Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu”. Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson wraz z reżyserem i producentem Chrisem Columbusem, a także wieloma innym cenionym członkami obsady wszystkich ośmiu filmów o Harrym Potterze, spotykają się po raz pierwszy, aby świętować dwudziestą rocznicę premiery pierwszego filmu z serii pt. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”.

Filmowe nowości na HBO GO w styczniu

W styczniu w HBO GO nie zabraknie też nowości filmowych. Jedną z nich będzie kontynuacja kinowego hitu w reżyserii Johna Krasinskiego z Emily Blunt w roli głównej „Ciche miejsce 2”. Inną premierą będzie też nagrodzony dwoma Oscarami film „Judasz i Czarny Mesjasz”. Poznamy w nim historię informatora FBI, któremu udaje się przeniknąć do struktur Partii Czarnych Panter w Illinois, by obserwować ich charyzmatycznego lidera. Kolejną nowością będzie również film „Małe rzeczy”, w którym Denzel Washington jako zastępca szeryfa zostaje wysłany do Los Angeles, gdzie niespodziewanie rozpoczyna poszukiwania seryjnego zabójcy terroryzującego miasto. W głównych rolach w produkcji wystąpili również Rami Malek oraz Jared Leto.

Dla amatorów kina akcji przygotowana została premiera „Lodowego szlaku” z Liamem Neesonem oraz Laurencem Fishburnem. W filmie przeniesiemy się na daleką północ Kanady, gdzie w położonej na odludziu kopalni diamentów dochodzi do tragedii. Jedną z nowości będzie „Ostatni komers” – obraz nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Inną polską nowością będzie rodzinny film „Czarny młyn”.

Wszystkie nowości na HBO GO w styczniu 2022 roku

„Bestia musi umrzeć” – premiera: 1 stycznia, cały sezon

Serial opowiada historię Frances, której syn zginął potrącony przez nieznanego sprawcę. Kobieta chce pomścić jego śmierć. Wiedziona pragnieniem zemsty planuje odnaleźć i zabić człowieka, który siedział za kierownicą feralnego samochodu. W roli głównej Cush Cambo, na ekranie zobaczymy także Jareda Harrisa.





„Skandal w brytyjskim stylu” – premiera: 7 stycznia

Serial przedstawiający kulisy niesławnej sprawy rozwodowej i skandalu obyczajowego z 1963 roku. W jej centrum byli wtedy książę i księżna Argyll: Ian Campbell oraz Margaret Campbell. Paul Bettany i Claire Foy w rolach głównych.





„Księga czarownic III” – premiera: 7 stycznia, cały sezon

Finałowy sezon serialu o magii, mrocznych tajemnicach i miłości. Matthew i Diana wracają z 1590 roku do Sept-Tour, gdzie doszło do tragicznych wydarzeń. Bohaterowie muszą odnaleźć brakujące strony Księgi Życia oraz samą Księgę, zanim będzie za późno.





„Euforia”, 2. sezon – premiera: 10 stycznia



Drugi sezon nagradzanego serialu HBO; 17-letnia Rue musi odnaleźć nadzieję, balansując jednocześnie między presją wywoływaną przez miłość, stratę i uzależnienie.



„Prawi Gemstonowie”, sezon 2. – premiera: 10 stycznia, odc. 1 i 2; kolejne co tydzień po jednym

W drugim sezonie rodzina prawych Gemstonów musi zmierzyć się z zagrożeniem ze strony dawnych i obecnych znajomych, którzy chcą zniszczyć ich imperium.





„Roswell, w Nowym Meksyku”, sezon 4. – premiera: 13 stycznia

Czwarty sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic" autorstwa Melindy Metz.





„Superman i Lois”, sezon 2. – premiera: 14 stycznia

Drugi sezon serialu, w którym Tyler Hoechlin wciela się w najsłynniejszego na świecie superbohatera, a Elizabeth Tulloch w najbardziej znaną dziennikarkę rodem z komiksu i razem stają twarzą w twarz z jednym z największych wyzwań – stresem, presją oraz złożonością bycia pracującymi rodzicami w dzisiejszym świecie.





„Billions”, sezon 6. – premiera: 24 stycznia



Szósty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą, w rolę którego wciela się Damian Lewis.



„Ktoś, gdzieś” – premiera: 17 stycznia

Główną bohaterką serialu komediowego HBO jest Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka. W roli głównej Bridget Everett.





„Pozłacany wiek” – premiera: 25 stycznia

Nowy serial HBO autorstwa Juliana Fellowesa, który opowie o amerykańskim czasie wielki fortun – tych zdobytych i utraconych. W rolach głównych między innymi: Cynthia Nixon i Christine Baranski.





„Ciche miejsce 2” – premiera: 1 stycznia

Po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło w ich rodzinnym domu rodzina Abbotów musi stawić czoła przerażającemu, zewnętrznemu światu. Kontynuacja kinowego hitu w reżyserii Johna Krasinskiego z Emily Blunt w roli głównej.





„Judasz i Czarny Mesjasz” – premiera: 16 stycznia

Informatorowi FBI udaje się przeniknąć do struktur Partii Czarnych Panter w Illinois, by obserwować ich charyzmatycznego lidera.





„Lodowy szlak” – premiera: 22 stycznia

Na dalekiej północy Kanady w położonej na odludziu kopalni diamentów dochodzi do tragedii. Na czele brawurowej misji ratunkowej staje kierowca tira, który często pokonuje pokryte lodem drogi. W głównych rolach m.in. Liam Neeson oraz Laurence Fishburne.





„Snake Eyes: Geneza G.I. Joe” – premiera: 23 stycznia

Samotnik Snake Eyes zostaje przyjęty do starożytnego japońskiego klanu Arashikage, którego członkowie szkolą go na wojownika ninja i zapewniają mu drugi dom. Jednak jego honor i lojalność szybko zostają wystawione na próbę.





„Ostatni Komers” – premiera: 29 stycznia

Ostatni tydzień szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. Przed balem, znanym jako „komers", grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. To czas zauroczenia, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Dwie nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.





„Małe rzeczy” – premiera: 30 stycznia

Denzel Washington jako zastępca szeryfa, który zostaje wysłany do Los Angeles, gdzie niespodziewanie rozpoczyna poszukiwania seryjnego zabójcy terroryzującego miasto. W głównych rolach również Rami Malek oraz Jared Leto.





„Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu” – premiera: 1 stycznia

Jubileuszowy program specjalny; Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson wraz z reżyserem i producentem Chrisem Columbusem, a także wieloma innym cenionym członkami obsady wszystkich ośmiu filmów o Harrym Potterze, spotykają się po raz pierwszy, aby świętować dwudziestą rocznicę premiery pierwszego filmu z serii pt. Harry Potter i Kamień Filozoficzny.





„Cztery godziny w Kapitolu” – premiera: 1 stycznia

Zapis wydarzeń, do których doszło na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku, kiedy tysiące amerykańskich obywateli z całego kraju przyjechało do Waszyngtonu, wielu z zamiarem zakłócenia zaprzysiężenia na prezydenta Joe Bidena.





„Dobre rady Johna Wilsona”, sezon 2. – odcinek finałowy: 1 stycznia

Kolejne odcinki drugiego sezon komediowego serialu dokumentalnego HBO przedstawiającego dole i niedole współczesnego Nowojorczyka.



Filmy z całego świata w styczniu 2022 roku na HBO GO

„Żegnaj, ZSRR!” („Goodbye, Soviet Union!”) – estoński film o przygodach ekscentrycznej rodziny i kuszących ją perspektywach wyjazdu na Zachód, gdzie można dostać się łodzią. Nagroda na Tallinn Black Nights Film Festival – premiera: 1 stycznia

– estoński film o przygodach ekscentrycznej rodziny i kuszących ją perspektywach wyjazdu na Zachód, gdzie można dostać się łodzią. Nagroda na Tallinn Black Nights Film Festival – premiera: 1 stycznia „Obudź się” („Awaken”) – film analizuje relację człowieka z technologią i naturą. Zdjęcia do niego trwały ponad 5 lat w ponad 30 krajach świata, a jego narratorką jest Liv Tyler – premiera: 1 stycznia

– film analizuje relację człowieka z technologią i naturą. Zdjęcia do niego trwały ponad 5 lat w ponad 30 krajach świata, a jego narratorką jest Liv Tyler – premiera: 1 stycznia „Shiva Baby” – słodko-gorzka komedia o niezręcznych towarzyskich sytuacjach, jakich doświadcza młoda, biseksualna kobieta, próbując pogodzić tradycję z niezależnością. Nagroda m.in. na L.A. Outfest, film prezentowany był na zamknięcie festiwalu Kamera Dawida – premiera: 2 stycznia

– słodko-gorzka komedia o niezręcznych towarzyskich sytuacjach, jakich doświadcza młoda, biseksualna kobieta, próbując pogodzić tradycję z niezależnością. Nagroda m.in. na L.A. Outfest, film prezentowany był na zamknięcie festiwalu Kamera Dawida – premiera: 2 stycznia „Bacurau” – małe miasteczko na brazylijskiej prowincji w tajemniczy sposób znika z satelitarnych map, a jego mieszkańcy przygotowują się do krwawej i brutalnej walki o przetrwanie – premiera: 2 stycznia

– małe miasteczko na brazylijskiej prowincji w tajemniczy sposób znika z satelitarnych map, a jego mieszkańcy przygotowują się do krwawej i brutalnej walki o przetrwanie – premiera: 2 stycznia „Justine” – Justine jest młodą, inteligentną kobietą o autodestrukcyjnych skłonnościach. Spotkanie ze studentką o imieniu Rachel sprawia, że bohaterka zaczyna wierzyć, że może być szczęśliwa, kochać i prowadzić normalne życie – premiera: 3 stycznia

– Justine jest młodą, inteligentną kobietą o autodestrukcyjnych skłonnościach. Spotkanie ze studentką o imieniu Rachel sprawia, że bohaterka zaczyna wierzyć, że może być szczęśliwa, kochać i prowadzić normalne życie – premiera: 3 stycznia „Nie na moim podwórku” („Nimby”) – młoda dziewczyna jedzie do swojego rodzinnego miasteczka w Finlandii, żeby porozmawiać z rodzicami i zrobić oficjalny coming out. Czarna komedia o nietolerancji w pozornie tolerancyjnej społeczności – premiera: 8 stycznia

– młoda dziewczyna jedzie do swojego rodzinnego miasteczka w Finlandii, żeby porozmawiać z rodzicami i zrobić oficjalny coming out. Czarna komedia o nietolerancji w pozornie tolerancyjnej społeczności – premiera: 8 stycznia „O nieskończoności” („About Endlessness”) – przemyślenia na temat ludzkiego życia w całym jego pięknie i okrucieństwie, wspaniałości i banalności. Widzowie wędrują jak we śnie prowadzeni przez narratorkę, która niczym Szeherezada snuje swoją opowieść. Film przypomina żałobną odę oraz kolaż scen, które prezentują kwintesencję kruchości ludzkiego istnienia – premiera: 8 stycznia

– przemyślenia na temat ludzkiego życia w całym jego pięknie i okrucieństwie, wspaniałości i banalności. Widzowie wędrują jak we śnie prowadzeni przez narratorkę, która niczym Szeherezada snuje swoją opowieść. Film przypomina żałobną odę oraz kolaż scen, które prezentują kwintesencję kruchości ludzkiego istnienia – premiera: 8 stycznia „Byk” („Bull”) – czternastolatka wchodzi na przestępczą drogę, żeby mieć za co żyć, po tym jak jej matka trafia do więzienia. W ramach kary sąd nakazuje dziewczynie pracować ze starzejącą się gwiazdą rodeo, co zmienia jej życie. Trzy nagrody na Deauville Film Festival – premiera: 9 stycznia

– czternastolatka wchodzi na przestępczą drogę, żeby mieć za co żyć, po tym jak jej matka trafia do więzienia. W ramach kary sąd nakazuje dziewczynie pracować ze starzejącą się gwiazdą rodeo, co zmienia jej życie. Trzy nagrody na Deauville Film Festival – premiera: 9 stycznia „Zanka Contact” („Zanka Contact”) – niedoszły rockman poznaje piosenkarkę obdarzoną aksamitnym głosem i trudnym charakterem. Oboje przed czymś uciekają – on przed uzależnieniem od narkotyków, a ona przed życiem na ulicy – premiera: 9 stycznia

– niedoszły rockman poznaje piosenkarkę obdarzoną aksamitnym głosem i trudnym charakterem. Oboje przed czymś uciekają – on przed uzależnieniem od narkotyków, a ona przed życiem na ulicy – premiera: 9 stycznia „Josep” – luty 1939 r. hiszpańscy republikanie uciekają do Francji przed dyktaturą Franco. Francuski rząd buduje obozy i zamyka w nich uchodźców. W jednym z nich rodzi się przyjaźń między dwoma mężczyznami – strażnikiem i ilustratorem, który walczył z reżimem. Europejska Nagroda Filmowa i statuetka Cezara – premiera: 15 stycznia

– luty 1939 r. hiszpańscy republikanie uciekają do Francji przed dyktaturą Franco. Francuski rząd buduje obozy i zamyka w nich uchodźców. W jednym z nich rodzi się przyjaźń między dwoma mężczyznami – strażnikiem i ilustratorem, który walczył z reżimem. Europejska Nagroda Filmowa i statuetka Cezara – premiera: 15 stycznia „Wielorybnik” („The Whaler Boy”) – wielorybnik Leshka mieszka w odciętej od świata wiosce nad Cieśniną Beringa. Od niedawna w jego osadzie jest dostępny Internet i chłopak poznaje w sieci piękną kobietę. Leshka chce spotkać dziewczynę w realnym świecie i wyrusza w szaloną podróż – premiera: 16 stycznia

– wielorybnik Leshka mieszka w odciętej od świata wiosce nad Cieśniną Beringa. Od niedawna w jego osadzie jest dostępny Internet i chłopak poznaje w sieci piękną kobietę. Leshka chce spotkać dziewczynę w realnym świecie i wyrusza w szaloną podróż – premiera: 16 stycznia „Dyskretny urok niebezpiecznych myśli” („Love Affair(s)”) – Daphne wyjeżdża na wakacje i czeka aż dojedzie do niej jej chłopak. W międzyczasie spędza kilka niezapomnianych dni w towarzystwie kuzynki swojego ukochanego. Nagroda na Montréal World Film Festival – premiera: 17 stycznia

– Daphne wyjeżdża na wakacje i czeka aż dojedzie do niej jej chłopak. W międzyczasie spędza kilka niezapomnianych dni w towarzystwie kuzynki swojego ukochanego. Nagroda na Montréal World Film Festival – premiera: 17 stycznia „Ostatni” („The Last Ones”) – w górniczej wiosce w lapońskiej tundrze napięcie między pasterzami reniferów i górnikami sięga zenitu. Nordycki western, którego akcja toczy się wśród dzikiej lapońskiej tundry. Pięć nagród EFTA – premiera: 22 stycznia

– w górniczej wiosce w lapońskiej tundrze napięcie między pasterzami reniferów i górnikami sięga zenitu. Nordycki western, którego akcja toczy się wśród dzikiej lapońskiej tundry. Pięć nagród EFTA – premiera: 22 stycznia „Świat, który nadejdzie” („The World To Come”) – żona farmera i jej nowa sąsiadka zakochują się w sobie. Rozwijający się między nimi związek wypełnia pustkę w ich życiu i nadaje mu sens. Dwie nagrody na MFF w Wenecji - premiera: 23 stycznia

– żona farmera i jej nowa sąsiadka zakochują się w sobie. Rozwijający się między nimi związek wypełnia pustkę w ich życiu i nadaje mu sens. Dwie nagrody na MFF w Wenecji - premiera: 23 stycznia „Miała na imię Jo” („Her Name Was Jo”) – po śmierci przemocowego ojczyma przerażona dziesięciolatka wpada w panikę i ucieka ze swoją wymyśloną przyjaciółką rozklekotanym samochodem zmarłego – premiera: 23 stycznia

– po śmierci przemocowego ojczyma przerażona dziesięciolatka wpada w panikę i ucieka ze swoją wymyśloną przyjaciółką rozklekotanym samochodem zmarłego – premiera: 23 stycznia „Po miłości” („After Love”) – kilka dni po nagłej śmierci męża wdowa dowiaduje się, że po drugiej stronie kanału La Manche – zaledwie 21 mil od ich domu – mężczyzna prowadził podwójne życie. Nagroda na MFF w Cannes – premiera: 29 stycznia

– kilka dni po nagłej śmierci męża wdowa dowiaduje się, że po drugiej stronie kanału La Manche – zaledwie 21 mil od ich domu – mężczyzna prowadził podwójne życie. Nagroda na MFF w Cannes – premiera: 29 stycznia „Inwersja” („The Education Of Fredrick Fitzell”/ „Flashback”) – życie Freda wydaje się być idealne, ale przypadkowe spotkanie z mężczyzną, którego nie widział od lat sprawia, że zaczynają wracać do niego przerażające wspomnienia – premiera: 30 stycznia

– życie Freda wydaje się być idealne, ale przypadkowe spotkanie z mężczyzną, którego nie widział od lat sprawia, że zaczynają wracać do niego przerażające wspomnienia – premiera: 30 stycznia „Eksplozje” („Blast”) – saperka zostaje uwięziona w samochodzie wraz ze swoim małym synem i córką swojego chłopaka. Pod ich pojazdem podłożono minę przeciwczołgową. Jedyną szansą na uratowanie ich życia jest wiedza i doświadczenie bohaterki i jej kolegów – premiera: 30 stycznia.

Czytaj też:

„Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa”. Wszystko, czego dowiadujemy się ze zwiastuna filmu