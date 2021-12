Marianna Schreiber nagrała wideo-życzenia. Żona polityka PiS skarży się na swoją rodzinę

„Nadchodzi piękny czas, czas wybaczania, szczerości, pojednania. Mam w ręku bombkę naszej pięknej Polski, pięknej, choć tak bardzo podzielonej. Choć jest tyle problemów – pandemia, podziały polityczne – nie szanujemy się wzajemnie, a powinniśmy. Powinniśmy robić wszystko, żeby budować jedność, tak samo w rodzinach. W rodzinach też powinno być miejsce przy stole dla każdego z nas” – mówi Marianna Schreiber na nagraniu. W opisie do nagrania dodała z kolei, że to, co mówi, ma wpływ na jej „rodzinę, miłość, radość, bliskość”. W związku z tym życzyła wszystkim, aby „zawsze czuli się szczęśliwi w miejscu, w którym są”.

Bombka Marianny Schreiber spadła z choinki

Kilka minut po oblikowaniu nagrania, Schreiber dodała nowy post, w którym zamieściła dwa zdjęcia. Na jednym widać, jak wiesza bombkę, na drugim, gdy zbiera jej kawałki z podłogi. „Po nagraniu życzeń-bombka spadła” – poinformowała w opisie. Żona polityka PiS wyznała, że wiele osób nie odzywa się do niej. „Szczególnie osoby z mojej rodziny” – doprecyzowała. „Gdy zaczynam mówić prawdę, otwarcie wyrażać własne poglądy-uderzają jeszcze mocniej. Na choince wisi jeszcze jedna bombka-serce. To nadzieja…która jeszcze we mnie została” – przekazała na koniec wpisu.

