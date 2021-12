Masz dość świątecznych filmów? Podpowiadamy, co możesz obejrzeć na Netflix

„Lobster”



Przyszłość. Samotni ludzie są aresztowani i przenoszeni do Hotelu, gdzie mają czterdzieści pięć dni na odnalezienie partnera.



„Kocha, lubi, szanuje”

Idealne życie Cala Weavera rozpada się, gdy dowiaduje się, że żona go zdradza. Po kilkudziesięciu latach znowu umawia się na randki. Pomaga mu w tym młody Jacob.





„Małe kobietki”

Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.





„Skazani na Shawshank”

Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.





„Richard Jewell”

Amerykański ochroniarz ratuje życie tysięcy ludzi, zapobiegając wybuchowi bomby w trakcie igrzysk olimpijskich. Tymczasem media podają fałszywą informację, jakoby to on był terrorystą.





„To była ręka Boga”

Neapol, lata 80. Rodzinę młodego, kochającego piłkę nożną Fabietto dotyka tragedia rzutująca na jego niepewną, ale obiecującą przyszłość w świecie filmu.





„Jak stracić chłopaka w 10 dni”

Andie pisze artykuł i w ciągu 10 dni ma sprawić, aby nowo poznany facet ją rzucił. Wybór pada na Bena, który założył się z szefem, że jego kolejny związek przetrwa dłużej.





„Człowiek z blizną”

Kubański emigrant Tony Montana opuszcza ojczyznę i przybywa do Miami. Razem z przyjacielem, Mannym Riberą, zaczyna pracować dla mafii narkotykowej.





„Tajemice Los Angeles”



Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.



„Siedem”



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza – siedmiu grzechów głównych.



„Nienawistna ósemka”

Dwaj łowcy głów, próbując znaleźć schronienie przed zamiecią śnieżną, trafiają do Wyoming, gdzie wplątani zostają w splot krwawych wydarzeń.





„Oczy szeroko zamknięte”

Po szokującym wyznaniu żony lekarz William wychodzi z domu, rozpoczynając nocną eskapadę pełną okazji do zdrady.





„To nie jest kraj dla starych ludzi”



Llewelyn Moss znajduje niedaleko granicy z Meksykiem paczkę heroiny, dwa miliony dolarów i wielu zabitych. Zabierając ze sobą gotówkę, nie wie, że jego śladem podąża psychopatyczny morderca.



„Nieoszlifowane diamenty”

Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają szybko mówiącego jubilera z Nowego Jorku do podjęcia ryzykownej akcji.





„Platforma”

Betonowa płyta z jedzeniem zjeżdża w dół w wielopoziomowym więzieniu. Dla osadzonych zamkniętych na najniższych piętrach pozostaną tylko resztki — albo głód i rozpacz.





„Ostatnia rodzina”

Dziennikarz muzyczny, tłumacz i eseista Tomasz Beksiński wprowadza się do mieszkania obok swoich rodziców. Niebawem wychodzi na jaw, że nad rodziną ciąży fatum.





„Inni”

W zamieszkałej przez rodzinę Grace posiadłości zaczynają dziać się niepokojące rzeczy.





„Ex Machina”

Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.



„Wszystko gra”

Chris Wilton rezygnuje z kariery tenisisty i zostaje instruktorem w klubie dla bogaczy. Wkrótce żeni się z córką przemysłowego potentata i wdaje się w romans z seksowną Nolą.

