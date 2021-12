Najlepsze filmy świąteczne dla dzieci. Wszystkie znajdziecie na Netfliksie

Poza filmem „Kevin sam w domu”, istnieje mnóstwo świątecznych produkcji, które będą odpowiednie dla dzieci, nawet tych najmłodszych. Zobaczcie, jakie propozycje przygotował dla swoich subskrybentów Netflix.

„Klaus”



Początkujący listonosz zostaje wysłany na niewielką wyspę za kołem podbiegunowym. Jej mieszkańcy są ze sobą skłóceni, a - co gorsza - nikt nie wysyła tam listów.



„Dzieciaki Straszaki ratują święta”

Nadeszła Wigilia w Mrocznym Lesie. Dzieciaki straszaki wspólnie wieszają świąteczne ozdoby, szukają zaginionego renifera Mikołaja i ratują Gwiazdkę!





„Ekspres polarny”



Chłopiec powątpiewający w magię Świąt Bożego Narodzenia zostaje pasażerem pociągu zmierzającego na biegun północny do siedziby św. Mikołaja.



„Elf”

Wychowany wśród elfów Świętego Mikołaja Buddy wyrusza do Nowego Jorku w poszukiwaniu biologicznego ojca.





„Dawid i elfy”

Znużony ciągłą pracą na najwyższych obrotach elf ucieka do świata ludzi, aby na nowo poczuć magię świąt. Pomaga mu w tym nowo poznany przyjaciel.





„Grinch: Świąt nie będzie”

W małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, robi wszystko, by je zniszczyć.





„Chłopiec zwany Gwiazdką”



W tej magicznej opowieści o pochodzeniu Świętego Mikołaja pewien chłopiec (w towarzystwie udomowionej myszki i renifera) wyrusza na spotkanie przygody i swojego ojca, który próbuje odnaleźć legendarną wioskę elfów.



„Pada Shrek”

Shrek stara się zorganizować spokojne święta, które chce spędzić tylko z rodziną. Jego znajomi mają jednak inne plany i ogrom chęci do pomocy.





„Ratujmy Mikołaja”

Kiedy elf Bernard niechcący ujawni tajemnicę wynalazku Mikołaja chciwemu miliarderowi, będzie musiał ruszyć w podróż w czasie z misją ratunkową.





„Kosmiczne święta”



Młody elf bierze małego kosmitę za prezent gwiazdkowy. Nie wie, że jego nowa zabawka chce zniszczyć ziemską grawitację i ukraść wszystkie prezenty.



„Mustang. Duch Gwiazdki”

Lucky i jej przyjaciółki muszą dostać się do domu przed świętami. Niestety śnieżyca krzyżuje im plany.





„Rodzina Clausów”

Kiedy jego dziadka dopada choroba, nienawidzący świąt Jules poznaje magiczne dziedzictwo swojej rodziny i dowiaduje się, że tylko on może uatować Boże Narodzenie.

Czytaj też:

Netflix usunie te seriale i filmy do końca grudnia 2021 roku. Co warto nadrobić?