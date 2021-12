„Spider-Man: Bez drogi do domu” zarobił miliard dolarów w 12 dni od premiery

Film „Spider-Man: Bez drogi do domu” w rekordowe 12 dni zarobił miliard dolarów na całym świecie, zrównując swój wynik z produkcją „Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy” z 2015 roku. Szybciej udało się to osiągnąć tylko dwóm produkcjom: „Avengers: Wojna bez granic” z 2018 roku i „Avengers: Koniec gry” z 2019 roku, które dokonały tego w kolejno jedenaście i pięć dni od czasu premiery. Wynik kolejnego filmu o przygodach Spider-Mana jest jednak szczególnie imponujący, biorąc pod uwagę fakt, że żyjemy w czasach pandemii koronawirusa i rozprzestrzeniającego się nowego wariantu Omikron.

„Spider-Man. Bez drogi do domu”

Film „Spider-Man. Bez drogi do domu” opowiada o tym, jak po ujawnieniu swojej prawdziwej tożsamości zdemaskowany przyjazny bohater z sąsiedztwa nie jest w stanie oddzielić swojego normalnego życia jako Peter Parker od wysokiej stawki bycia superbohaterem. Prosi o pomoc Doktora Strange’a, a wtedy sytuacja jeszcze bardziej się zaognia, zmuszając go do odkrycia, co naprawdę oznacza być Spider-Manem.

Film wyreżyserował Jon Wats, a scenariusz napisali wspólnie Christ McKenna, Erik Sommers i Steve Ditko. W obsadzie znaleźli się między innymi: Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ), Marisa Tomei (May Parker), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), J.K. Simmons (J. Jonah Jameson), Jon Favreau (Hogan), Angourie Rice (Betty Brant), Jamie Foxx (Max Dillon) czy Benedict Wong (Wong).

Film „Spider-Man: Bez drogi do domu” oglądać można w kinach w całej Polsce od 17 grudnia 2021 roku.

Czytaj też:

Nie żyje Jean Marc-Vallee. Reżyser „Wielkich kłamstewek” i „Witaj w klubie” miał 58 lat