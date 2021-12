Tydzień na Netflix. Masa nowych seriali i filmowych klasyków od platformy

W tym tygodniu na platformie Netflix znajdziemy kilka prawdziwych perełek. W końcu swoją premierę będzie miał serial „Zostań przy mnie”, ekranizacja powieści uwielbianego na całym świecie pisarza Harlana Cobena. Poza tym obejrzeć będziemy mogli też nowy szwedzki serial „Niespokojni ludzie” i niemiecki „Kitz”. Wróci „Cobra Kai” z 4. sezonem, „Plan na miłość” z trzecią odsłoną i nowa część „Hildy”. Z klasyków na platformie obejrzymy m.in. „Taksówkarza” z niezapomnianą rolą Roberta De Niro. Przejrzyjcie pełną liste nowości.

„Zostań przy mnie” – piątek 31 grudnia



Spokojne życie fotoreportera, matki i detektywa z wydziału zabójstw zakłóca straszne wydarzenie z przeszłości.



„Kitz” – czwartek 30 grudnia



Rok po tragicznej śmierci swojego brata 19-letnia Lisi z alpejskiego Kitzbühel wkracza do dekadenckiego światka monachijskiej śmietanki, która każdej zimy imprezuje w tym luksusowym kurorcie narciarskim. Wkrótce jednak dziewczyna uruchamia lawinę, która ujawnia prawdę kryjącą się za fasadą przepychu, pieniędzy i hedonizmu. Konsekwencje też będą jak lawina - niemożliwe do opanowania.



„Niespokojni ludzie” – środa 29 grudnia



Niewydarzony rabuś bankowy bierze zakładników podczas dnia otwartego, a następnie znika, co wprawia w konsternację służby próbujące zrekonstruować przebieg wydarzeń.



„Cobra Kai”, sezon 4. – piątek 31 grudnia



Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.



„Taksówkarz” – sobota 1 stycznia



Weteran wojny w Wietnamie zatrudnia się jako taksówkarz. Jeżdżąc wieczorami po nowojorskich ulicach, dochodzi do wniosku, że musi rozprawić się z "robactwem" tego miasta.



„Porady różowej brygady”, sezon 6. – piątek 31 grudnia



Pięciu gejów specjalizujących się w różnych dziedzinach pomaga bezradnym heteroseksualnym mężczyznom odmienić swój wizerunek.



„Na miejscu zbrodni: Morderca z Times Square” – środa 29 grudnia



Nowy Jork lat 70. Wymykający się policji morderca poluje na kobiety, by spełnić swoje groteskowe fantazje.



„Plan na miłość” , sezon 3. – sobota 1 stycznia



Przyjaciele postanawiają podbudować wiecznie samotną Elsę, wynajmując dla niej męską prostytutkę.



„Hilda i władca gór” – czwartek 30 grudnia



Gdy Hilda budzi się w ciele trolla, musi użyć swojego sprytu i odwagi, aby wrócić do domu, stać się znowu człowiekiem i uratować miasto Trolberg.



„Światło nocy”, część 2. – czwartek 30 grudnia



W życiu pracownic japońskiego klubu nocnego w czerwonej dzielnicy Tajpej lat 80. nie brakuje wybuchów zazdrości i złamanych serc, ale również przyjaźni i miłości.



„Azcarate. Bez znieczulenia” - wtorek 28 grudnia



Kolumbijska aktorka i komiczka Alejandra Azcárate łączy stand-up z formatem talk-show, aby wywołać salwy śmiechu i refleksje na temat starzenia się, miłości i seksu.



„The Kill Team” – sobota, 1 stycznia



Podczas amerykańskiej inwazji na Afganistan rekrut Andrew jest świadkiem morderstwa cywila. Rozważa zgłoszenie tego do przełożonych, lecz zostaje zastraszony przez sadystycznego przywódcę, który zwraca przeciwko niemu cały pluton.



„Power Rangers Dino Fury” – sobota 1 stycznia



Nowa ekipa Power Rangers wykorzystuje prehistoryczną moc dinozaurów, żeby uporać się z armią kosmitów atakujących Ziemię.



„Zeroville” – sobota 1 stycznia



Rok 1969. Podczas okresu przejściowego w przemyśle filmowym do Hollywood przyjeżdża młody aktor z zamiarem zrobienia kariery.



„The Parts You Lose” – sobota 1 stycznia



Głuchy i dręczony przez kolegów 10-latek z małej farmy w Dakocie Północnej pomaga rannemu uciekinierowi. Z biegiem czasu będzie musiał wybrać między lojalnością wobec nowego przyjaciela, a szukającą go policją.



„The Day Shall Come” – sobota 1 stycznia



Zubożałemu kaznodziei w Miami ktoś oferuje gotówkę na uratowanie rodziny przed eksmisją. Nie ma pojęcia, że jego sponsor pracuje dla FBI i planuje zmienić go w przestępcę, aby zrealizować swoje marzenia o rewolucji.

