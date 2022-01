Najbardziej wyczekiwane premiery 2022 roku. Te filmy będziemy chcieli obejrzeć

„Avatar 2” – premiera: 16 grudnia 2022 roku

Fabuła osadzona jest 14 lat po wydarzeniach w oryginalnym filmie. Jake Sully (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldana), założyli rodzinę i żyją spokojnie ze swoimi dziećmi. Na Pandorę wraca jednak Administracja Rozwoju Zasobów i zmuszeni są uciekać na rafę.



„Django/Zorro” – premiera: 2022 rok



Kilka lat po wydarzeniach z „Django Unchained” (2012), Django spotyka Don Diego de la Vega, słynnego Zorro, i zgadza się zostać jego ochroniarzem w misji uwolnienia miejscowej ludności aborygeńskiej z niewoli.



„Uncharted” – premiera: 18 lutego 2022 roku



Nathan Drake wraz ze swoim przyjacielem Victorem Sullivanem i dziennikarką Eleną Fisher wyrusza na poszukiwania El Dorado.



„Thor: Miłość i grom” – premiera: 8 lipca 2022 roku



Film wchodzi w skład IV Fazy Marvel Cinematic Universe, jest on dwudziestym dziewiątym filmem należącym do tej franczyzy. Jest on kontynuacją filmów „Thor” z 2011, „Thor: Mroczny świat” z 2013 i „Thor: Ragnarok” z 2017 roku.



„Batman” – premiera: 4 marca 2022 roku



To ostry, pełen akcji thriller, który przedstawia Batmana we wczesnych latach jego życia, starającego się zrównoważyć w sobie wściekłość i potrzebę sprawiedliwości, gdy bada niepokojącą tajemnicę, która terroryzowała Gotham. Robert Pattinson w surowy, intensywny sposób przedstawia Batmana jako rozczarowanego, zdesperowanego samozwańczego stróża prawa, który zdaje sobie świadomość z tego, że pochłaniający go gniew nie czyni go wcale lepszym od bezwzględnego seryjnego mordercy, na którego poluje.



„Spider-Man: Across the Spider-Verse”, część 1. – premiera: 7 października 2022 roku



Kontynuacja hitu z 2018 roku. Miles Morales opuści tym razem Brooklyn i wraz z dwójką sojuszników będzie musiał stawić czoło przeciwnikowi, jakiego jeszcze nie miał okazji wcześniej spotkać.



„Buzz Astral” – premiera: 17 czerwca 2022 roku

Młody pilot testowy zostaje bohaterem w kosmosie i dzięki temu dostaje swoją własną zabawkę – Buzza.





„Mission Impossible 7” – premiera: 30 września 2022 roku



Kontynuacja popularnej serii. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Christopher McQuarrie, a w roli głównej powróci Tom Cruise, jako Ethan Hunt.



„Doktor Strange w multiwersum obłędu” – premiera: 6 maja 2022 roku



Po wydarzeniach z „Avengers: Koniec gry” dr Stephen Strange kontynuuje walkę ze złem. Tym razem stawi czoło swojemu byłemu przyjacielowi Mordo.



„Morbius” – premiera: 21 stycznia 2022 roku



Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba...



„Jurassic World Dominion” – premiera: 9 czerwca 2022 roku



Film był planowany już w 2014 roku, jako część przyszłej trylogii „Jurassic World”. O fabule na razie wiadomo niewiele.



„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” – premiera: 11 listopada 2022 roku



Film wchodzi w skład IV Fazy Marvel Cinematic Universe, jest on trzydziestym filmem należącym do tej franczyzy. Jest on kontynuacją produkcji „Czarna Pantera” z 2018 roku.



„Killers of the Flower Moon” – premiera w 2022 roku



Gdy na terenie zamieszkiwanym przez Osagów odkryta zostaje ropa naftowa, członkowie plemienia zostają brutalnie zamordowani. Zabójstwa przykuwają uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.



„Śmierć na Nilu” – premiera: 11 lutego 2022 roku

W filmie Kenneth Branagh ponownie wcieli się w swoją rolę Herkulesa Poirota, postaci, którą zagrał już wcześniej w filmie „Morderstwo w Orient Expressie” z 2017 roku. Jednocześnie powraca także do franczyzy jako reżyser.

