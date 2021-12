Urbańska i Józefowicz mają problemy? Aktorka odniosła się do doniesień

Urbańska i Józefowicz poznali się w Teatrze Buffo. Ona miała wtedy zaledwie 13 lat. Zaczęli się spotykać dużo później, a ich związkiem żyła cała Polska. Ślub wzięli w 2008 roku. Jeszcze tego samego roku na świat przyszła ich córka Kalina. Choreograf ma także dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa z Danutą – Kamilę (ur. 1983) i Jakuba (ur. 9 marca 1993).

Problemy w związku Urbańskiej i Józefowicza?

Na początku grudnia tygodnik „Na Żywo” donosił, że Urbańska i Józefowicz mają dla siebie mniej czasu i w związku z tym – jak podał informator gazety – przechodzą trudny okres. – Nie wygląda to dobrze, bo Natasza jak nie musi, to nawet nie przychodzi do Buffo, ale przezwyciężyli już niejeden kryzys, więc i ten pewnie pokonają – mówiła anonimowo osoba z otoczenia pary.

Według Nataszy Urbańskiej informacje te nie mają jednak żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. – Nawet moja menedżerka mówiła: „Natasza, napiszmy sprostowanie”, a ja na to: „Daj spokój, po co to pisać, jak za chwilę zapomną, a za pół roku znowu wyjdzie to samo”. To są moje sprawy prywatne i nie rozumiem, dlaczego miałabym się komukolwiek tłumaczyć, czy jest dobrze, czy jest źle, czy cokolwiek – wyjaśniła.

Urbańska o hejcie po „Przebojowej Nocy”

Aktorka i tancerka wyjaśniła, że były momenty hejtu, które jeszcze bardziej zbliżyły ją do jej męża. Jako jeden z takich wymieniła „Przebojową noc” – sylwester z 2007 roku, który prowadzili w Telewizji Polskiej. – Przeszliśmy z Januszem wyboistą drogę, bo mieliśmy czas mocnego hejtu po „Przebojowej nocy”. Wtedy internet zaczął się mocniej rozwijać. (...) To nas jeszcze bardziej połączyło, bo ja mu dawałam siłę i on mi dawał siłę. Dość mocno się wspieraliśmy i nadal tak jest – zapewniła.

Czytaj też:

Tydzień na Netflix. Masa nowych seriali i filmowych klasyków od platformy