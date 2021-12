Kobieta-Kot i Człowiek-Zagadka w nowym zwiastunie „The Batman”. Jak wyszło?

„The Batman” Matta Reevesa ma być thrillerem, a nie filmem akcji, na co wskazuje jasno opis produkcji, udostępniony przez twórców w listopadzie tego roku. „Film przedstawia Batmana we wczesnych latach jego życia, starającego się zrównoważyć w sobie wściekłość i potrzebę sprawiedliwości, podczas gdy bada niepokojącą tajemnicę, która terroryzuje Gotham. Robert Pattinson w surowy, intensywny sposób przedstawia Batmana jako rozczarowanego, zdesperowanego samozwańczego stróża prawa, który zdaje sobie sprawę z tego, że pochłaniający go gniew nie czyni go wcale lepszym od bezwzględnego seryjnego mordercy, na którego poluje” – czytamy.

Nowy zwiastun „Batmana”. W nim Kobieta-Kot i Człowiek-Zagadka

Więcej na temat fabuły filmu zdradza opis udostępniony przez DC przy okazji premiery nowego zwiastuna. „Po dwóch latach przemierzania ulic jako Batman, siejąc strach w sercach przestępców, Bruce Wayne schował się w cień Gotham City. Mając tylko kilku zaufanych sojuszników, Alfreda Pennywortha i poruczkika Jamesa Gordona, wśród skorumpowanej sieci urzędników i znanych osobistości w mieście, samotny strażnik staje się jedynym ucieleśnieniem zemsty wśród współobywateli” – opisują twórcy.

Nowa zajawka „Batmana” pokazuje, jak główny bohater próbuje rozwikłać plan i pokonać Człowieka-Zagadkę, w którego wciela się w filmie Paul Dano. Zwiastun ukazuje też relację, która rozwija się między Batmanem a Catwoman.

Kto jeszcze w obsadzie?

Oprócz Roberta Pattinsona w roli Batmana i Zoe Kravitz w roli Kobiety-Kot w filmie zagrają Jeffrey Wright jako James Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/The Riddler/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred Pennyworth, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, Jayme Lawson jako Bella Reál, John Turturro jako Carmine Falcone i Peter Sarsgaard jako Gil Colson.

„The Batman” – kiedy premiera?

Premiera filmu „The Batman” zaplanowana jest na 4 marca 2022 roku.

