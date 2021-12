„Kevin sam w domu”. Ilu widzów oglądało w te święta film? Mamy dane

„Kevin sam w domu” emitowany jest w święta na Polsacie od lat, co zapewnia stacji największą oglądalność. W 2019 roku film obejrzało 3,76 mln widzów, a w 2020 roku zyskał miano produkcji z największą oglądalnością na cały rok. W tym roku „Kevin sam w domu” został wyemitowany o godzinie 20:00 w wigilię 24 grudnia. Według statystyk Nielsen Audience Measurement opracowanych przez portal WirtualneMedia.pl, średnio produkcję oglądało 4,19 mln widzów. Przełożyło się to na 34,14 proc. udziału w rynku oglądalności, a stacja stała się tym samym liderem w świątecznym tygodniu. „Kevin sam w domu” był najchętniej oglądanym filmem w grupach wiekowych 16-49 i 16-59.

„Kevin sam w domu”

Historia zaczyna się od nerwowych przygotowań do wyjazdu. Państwo McCallisterowie postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia poza miejscem swojego zamieszkania, ale Kevin (Macaulay Culkin), syn gospodarzy, cały czas marudzi i przeszkadza wszystkim w pakowaniu. Zdenerwowana matka wysyła go na poddasze, a następnego dnia rodzina wyrusza na lotnisko. Niestety, bez Kevina. Zaskoczony chłopiec budzi się w pustym domu. Jest bardzo zadowolony, że nareszcie może robić to, na co zawsze miał ochotę. Niebawem orientuje się, że dwaj włamywacze, Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern), specjalizujący się w okradaniu tymczasowo opuszczonych budynków, mają zamiar dokonać napadu na dom McCallisterów. Kevin próbuje samodzielnie bronić posiadłości.

QUIZ:

„Kevin sam w domu". Ekstremalnie trudny quiz z filmu

