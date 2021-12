Monika Richardson zdradziła, ile zarabiała w TVP. Kwota robi wrażenie

Monika Richardson studiowała iberystykę i tuż po studiach była nauczycielką angielskiego, pracowała w agencji reklamowej czy była piarowcem w firmie produkującej komputery Dell. Pracę w Telewizji Polskiej rozpoczęła w 1995 roku. Prowadziła tam między innymi programy: „Kulty popkultury”, „Teleadwokat”, „Europejczycy”, „Strefa otwarta”, „Witaj, Europo”, „Europa da się lubić”, „Orzeł czy reszka?” czy „Wstęp Wolny”.

„Europa da się lubić”. Ile za prowadzenie programu zarabiała Monika Richardson?

Największą popularność Richardson przyniósł jednak program „Europa da się lubić”, który zrobił też gwiazdy m.in. z Paolo Cozzy, Steffena Mollera czy Kevina Aistona. Każdy odcinek show w latach 2003-2008 oglądały miliony widzów. To przynosiło niemałe też zyski samej Richardson.

– Miałam kiedyś tzw. kontrakt gwiazdorski. Dostawałam dużo pieniędzy bez względu na to co robiłam i to chyba przez rok. Dostawałam chyba 40 tys. złotych czy jakoś tak – poinformowała. – To były tak zwane złote lata w TVP, a ja wtedy robiłam taki program, który się nazywa »Europa da się lubić«. Oglądało go 7 mln ludzi, więc pieniędzy z reklam było wystarczająco by mi zapłacić. Pewnie dziś byłoby o to zdecydowanie trudniej – oceniła dziennikarka.

TVP żegna Richardson

Do programu „Europa da się lubić” Richardson wróciła w roli prowadzącej w 2019 roku. Show nie spełniło jednak oczekiwań i szybko zostało zdjęte z anteny. Tuż po tym z Telewizją Polską pożegnała się sama Richardson.

Czytaj też:

Tydzień na Netflix. Masa nowych seriali i filmowych klasyków od platformy