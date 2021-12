Betty White tuż przed 100. urodzinami. Zdradziła sekret swojej długowieczności

Wielokrotnie nagradzana aktorka i komiczka, jest pionierką wczesnej telewizji, a jej kariera trwa od ponad dziewięciu dekad. Jest znana w przemyśle rozrywkowym jako ta, która jedna z pierwszych kobiet sprawowała kontrolę nad procesem produkcyjnym oraz stanęła za kamerą. Jako pierwsza kobieta wyprodukowała sitcom („Life with Elizabeth”, co przyczyniło się do mianowania jej honorową burmistrzynią Hollywood w 1955 roku. Powszechnie znana jest ze swoich ról takich jak Sue Ann Nivens w sitcomie „The Mary Tyler Moore Show”, Rose Nylund w „The Golden Girls” czy Elki Ostrovsky w „Hot in Cleveland”.

Betty White zdradziła sekret swojej długowieczności?

Betty White rozmawiała z magazynem „People” tuż przed swoimi 100. urodzinami. – Jestem bardzo szczęśliwa, że w takim wieku cieszę się tak dobrym zdrowiem i tak dobrze się czuję. To wręcz niesamowite – podkreśliła. Aktorka pytana o sekret swojej długowieczności, stwierdziła, że stara się unikać w swojej diecie "wszystkiego, co zielone". – Myślę, że to działa – żartowała.

Betty White ma swój profil na Instagramie, który obserwuje ponad 1,6 mln ludzi. Na bieżąco dzieli się z fanami swoim życiem. Tym razem zamieściła okładkę magazynu "People", zapowiadając swój wywiad. "Moje setne urodziny. Nie mogę uwierzyć w to, że nadchodza, a magazyn »People« świętuje ze mną!" – napisała.

