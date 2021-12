Jakie seriale oglądaliśmy najchętniej na Netflix w 2021 roku? Lista 25 produkcji

To lista 25 seriali, które najchętniej oglądali użytkownicy Netfliksa w 2021 roku. Została opracowana na podstawie danych firmy FlixPatrol, zajmującej się analizą danych platform streamingowych. Sprawdź, czy oglądałeś już wszystko, czy warto coś jeszcze nadrobić przed tym, jak w nowym roku streamer znów zasypie nas nowymi propozycjami.

25. „Łasuch”



Gus, pół-jeleń, pół-chłopiec, odkrywa że świat został zniszczony przez kataklizm. Dołącza do rodziny złożonej z hybryd takich jak on.



24. „Snowpiercer”



Ziemia jest zamarzniętym pustkowiem, przez które pędzi gigantyczny pociąg zamieszkany przez resztki ocalałych ludzi.



23. „Przyjaciele”



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



22. „Arcane”



Animowana seria o pochodzeniu dwóch kultowych bohaterek League of Legends — i o sile, która je rozdzieli.



21. „Cień i kość”



Siły zła stają na drodze młodej wojowniczki, która dysponuje magiczną siłą mogącą zjednoczyć jej świat.



20. „Gorzka zemsta”



Libia popełnia samobójstwo. Jej trzej bracia robią wszystko, by zemścić się na rodzinie Elizondo, którą obwiniają o śmierć siostry.



19. „Co kryją jej oczy”



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



18. „Riverdale”



W spokojnym miasteczku Riverdale ginie nastolatek z wpływowej rodziny. Grupa przyjaciół próbuje rozwiązać zagadkę morderstwa.



17. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



16. „Sex Education”



Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych.



15. „Vincenzo”



Pracujący dla włoskiej mafii prawnik odwiedza kraj swojego pochodzenia — Koreę Południową. Tam postanawia wymierzyć sprawiedliwość potężnemu konglomeratowi.



14. „Pablo Escobar, The Drug Lord”



13. „Ty”



Menadżer księgarni zakochuje się w początkującej poetce. Z czasem zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety i likwiduje każdą przeszkodę mogącą zaszkodzić ich relacji.



12. „The Good Doctor”



Młody, niezwykle uzdolniony lekarz z autyzmem otrzymuje pracę na oddziale chirurgii prestiżowego szpitala.



11. „Brzydula”



Inteligentna, ale brzydka Beatriz rozpoczyna pracę jako sekretarka w domu mody.



10. „Ginny & Georgia”



Po latach życia na walizkach nastoletnia Ginny i jej matka Georgia pragną wreszcie się ustatkować. Jednak tajemnice z przeszłości Georgii komplikują ich plany.



9. „Sprzątaczka”



Walcząca z biedą i biurokracją samotna matka zostaje sprzątaczką, aby związać koniec z końcem.



8. „Kto zabił Sarę?”



Skoncentrowany na zemście i dowiedzeniu, że został wrobiony w morderstwo siostry Álex ma zamiar ujawnić nie tylko sprawcę zbrodni, ale o wiele więcej.



7. „Lucyfer”



Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.



6. „New Amsterdam”



Nade wszystko ceniący niezależność dr Max Goodwin zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów.



5. „Bridgertonowie”



Serial inspirowany bestsellerowymi powieściami o miłosnych i życiowych perypetiach ósemki rodzeństwa z potężnej rodziny Bridgertonów.



4. „Sex/Life”



Jest zwyczajną matką i żoną z przedmieść — ale nie zawsze tak było. Gdy przywołuje szaloną przeszłość, do głosu dochodzą jej długo skrywane pragnienia.



3. „Dom z papieru”



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



2. „Lupin”



Zainspirowany przygodami Arsène’a Lupina złodziej gentleman Assane Diop obmyśla zemstę na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu.



1. „Squid Game”



Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.Czytaj też:

