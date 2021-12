Monika Miller cierpi na nieuleczalną chorobę. „Czasem ból jest tak silny, że wyję”

Ostatnie tygodnie były dla Moniki Miller bardzo trudne. Wnuczka byłego premiera zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi przez co trafiła nawet do szpitala. – Moje kłopoty ze zdrowiem zaczęły się pięć miesięcy temu, tuż po tym, jak zaszczepiłam się przeciwko pneumokokom. Na drugi dzień byłam osłabiona, miałam wysoką gorączkę, ale tak się zdarza po szczepionce. Uznałam to za normalne. Po trzech dniach, kiedy mój stan się poprawił, wróciłam do pracy i się przeziębiłam – opowiadała w rozmowie z TVN.

Stan zdrowia Moniki Miller coraz bardziej się pogarszał. Celebrytka zmagała się silnymi migrenami, a także kaszlem i nocnymi potami. – Bardzo bolało mnie całe ciało. Siniaki robiły się wszędzie. Na całym ciele. I chociaż to już wydawało mi się niebezpieczne, cały czas sądziłam, że po prostu ciężko przechodzę grypę – przyznała.

Fibromialgia- na co choruje Monika Miller?

Lekarze podawali wnuczce Leszka Millera sterydy i antybiotyki, które jednak niewiele pomogły. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że u 26-latki zdiagnozowano zapalenie przełyku, zapalenie żołądka, wrzody żołądka oraz nadżerki przełyku. Ostatecznie okazało się, że cierpi ona na fibromialgię.

– Teraz już wiem, dlaczego tak bardzo boli mnie ciało. Czasem ból jest tak silny, że wyję z bólu i nie mogę wstać z łóżka. Nie mogę spać i zawsze jestem zmęczona. Nawet jak odpoczywam bardzo długo i tak chce mi się spać. Wszystko mnie boli, nie mam siły. Skrzypią mi stawy, jakbym miała 80 lat – zdradziła Monika Miller.

Fibromialgia – co to?

Fibromialgia, to rzadka, niezapalna choroba reumatyczna tkanek miękkich. Charakteryzuje się przewlekłym bólem mięśni i stawów. Chory odczuwa także wiele innych dolegliwości m.in. chroniczne zmęczenie, zaburzenia snu czy uczucie sztywności ciała. Często jest rozpoznawana z dużym opóźnieniem, co utrudnia jej skuteczne leczenie. Chorobę zdiagnozowano m.in. u Lady Gagi.

Czytaj też:

Leszek Miller zawiązał pakt z Donaldem Tuskiem? W tle rozłam w Lewicy