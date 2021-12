Będzie trzeci sezon „Squid Game”! Twórca rozmawia już z Netfliksem, decyzja „lada dzień”

Przypomnijmy, już wcześniej twórca dawał do zrozumienia, że będą kolejne odsłony jego popularnej serii. – Będzie drugi sezon. Teraz jest on w mojej głowie. Ale jestem na etapie planowania – przekazał w listopadzie Hwang Dong-hyuk w rozmowie z Associated Press. Z jego słów wynika, że historia miałaby opowiadać o „śledztwie”, które prowadzi Seong Gi-hun (w tej roli Lee Jung-jae) w kontekście osób, które stoją za śmiercionośnym tytułowym turniejem.

Będzie 3. sezon „Squid Game”

W najnowszym sezonie twórca dodał z kolei, że w planach jest też trzeci sezon. – Jestem w trakcie rozmów z Netflixem na temat zarówno drugiego, jak i trzeciego sezonu. Dojdziemy do konkluzji lada moment. Jesteśmy świadomi, że wszyscy czekają, więc staramy się myśleć pozytywnie o całym procesie powstawania nowych, kreatywnych pomysłów – poinformował w rozmowie z KBS.

Sukces „Squid Game”

Sukces południowokoreańskiego serialu „Squid Game” można z całą pewnością nazwać spektakularnym. Jeżeli jakimś cudem jeszcze nie oglądaliście, to musicie wiedzieć tylko tyle, że mowa o śmiertelnej grze, w której udział bierze 456 zdesperowanych i bardzo różnych od siebie osób. Uczestnicy rywalizują w dziecięcych zabawach, ale odpadnięcie jest tutaj równoznaczne ze śmiercią.

