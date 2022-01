Są wyniki oglądalności w 2021 roku. TVP1 liderem, TVN notuje spadek

Od 1 stycznia do 20 grudnia 2021 roku liderem oglądalności w Polsce był kanał TVP1, którego średni dobowy udział względem analogicznego okresu rok wcześniej zwiększył się o 1,14 procent i wyniósł 9,76 procent. Drugi na podium był Polsat, którego udział jednak zmniejszył się o 2,40 procent (do 8,14 procent). Awansowała TVP2 – na trzecią lokatę. Jej udział w badanym okresie wyniósł 7,84 procent, co oznacza, że „poszła” o 4,53 procent w górę. TVN znalazł się na czwartym miejscu, spadając z trzeciej lokaty. Stacja miała 7,33 procent udziału, co oznacza spadek o 2,40 procent.

Spadek oglądalności stacji informacyjnych w Polsce

Spadki w rankingu zanotowały czołowe stacje informacyjne:

TVN24 (4,96 procent; w dół o 8,15 procent)



TVP Info (4 procent; w dół o 18,03 procent)



Polsat News (1,78 procent; w dół o 12,75 procent)



Polacy spędzają mniej czasu przed telewizorami



W rozmowie z portalem WirtualneMedia.pl Maciej Niepsuj, buying director w MullenLowe MediaHub, wyjaśnia, że obserwujemy spadek średniego czasu, jaki spędzamy przez telewizorami – bez względu na przedział wiekowy. – Taki trend oznacza, że udziałowo zyskują lub przynajmniej najmniej tracą nadawcy oglądani w większym stopniu przez telewizyjnych heavy userów czyli osoby powyżej 50 roku życia. Nie bez powodu od przyszłego roku część nadawców będzie sprzedawała widownię dla szerszych niż do tej pory grup docelowych – podał.

