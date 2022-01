Zmarła Monika Jaworska. Wielka fanka Elvisa, najbardziej lubiana osobowość anteny

„Odeszła od nas przyjaciółka, znakomita dziennikarka i wybitna prezenterka. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Monika Jaworska. Radiu RAM poświęciła swoje życie” – przekazali we wtorek 4 stycznia dziennikarze Radia Wrocław.

Radio RAM rozpoczęło swoją działalność 6 grudnia 2021 roku i codziennie rano, przez ponad 20 lat, Jaworska witała słuchaczy w audycji znanej w ostatnich latach jako „Dzień dobry we Wrocławiu”. W radiu jednak wcielała się też w inne postaci – była Panią Mikołajową, Wodzirejką, Rejsowym KO-wcem, jurorką, konferansjerką. Co roku wręczała Nagrodę Radia RAM na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej.

Wielka fanka Elvisa, najbardziej lubiana osobowość anteny

W ostatnich latach Monika Jaworska była szefową Radia RAM i przez cały czas istnienia stacji była najpopularniejszą, najbardziej lubianą i natychmiast rozpoznawaną osobowością anteny na 89.8 FM. Prywatnie była bardzo oddaną fanką Elvisa Presleya, o czym opowiadała na wideo, które dziś przypominają jej współpracownicy.

„Od rana do wieczora z uśmiechem na ustach, jako Szefowa nie uznająca spraw nie do rozwiązania. Zawsze serdeczna, gotowa do pomocy, pełna pomysłów. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że Radiu RAM poświęciła swoje życie” – czytamy. „Słuchaczki i słuchacze Radia RAM byli dla niej najważniejsi na świecie” – podkreślili jej przyjaciele w komunikacie.