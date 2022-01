Słynni bliźniacy zmarli w odstępie sześciu dni. Ich życie to materiał na film

Igor i Grichka Bogdanoff w odstępie zaledwie kilku dni zmarli na COVID-19. Bliźniacy byli znani we Francji nie tylko jako gwiazdy telewizji, ale przede wszystkim jako wzbudzający kontrowersje naukowcy. O ich życiu napisano wiele, choć do dziś trudno stwierdzić, co ostatecznie było prawdą, a co fałszywymi oskarżeniami.

Igor Bogdanoff zmarł 3 stycznia 2022 roku, Grégoire „Grichka” Bogdanoff odszedł kilka dni przed nim – 28 grudnia 2021 roku. Informację o śmierci bliźniaków urodzonych 29 kwietnia 1949 roku przekazała rodzina. Wiadomo, że przyczyną śmierci 72-latków był COVID-19. W rozmowie z francuską gazetą „Nice-matin” bliscy zmarłych potwierdzili też, że bliźniacy nie byli szczepieni przeciwko koronawirusowi. Pierwszy z nich osierocił sześcioro dzieci, pozostawił też żonę. Drugi przez całe życie nie doczekał się potomstwa, w chwili śmierci nie miał partnerki. Bliźniacy Bogdanoff. Arystokratyczne pochodzenie Bliźniacy Bogdanoff byli dziećmi arystokratów. Ich rodzice to Maria „Maya” Dolores Franzyska Kolowrat-Krakowská oraz rosyjski malarz Yuri Mikhailovitch Osten-Sacken-Bogdanoff. Obaj wychowywani byli przez babkę, hrabinę Berthę Kolowrat-Krakowską. Dzieciństwo spędzili na zabawach w jej zamku w południowej Francji. Po babce odziedziczyli talent i zamiłowanie do języków. Mówili po niemiecku, francusku, rosyjsku i angielsku, który załapali poprzez kontakt z pokojówkami i pracownikami obecnymi na zamku.