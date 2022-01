Netflix usunie te seriale i filmy do końca stycznia 2022 roku. Nadrób zaległości!

Do końca stycznia 2022 roku z platformy streamingowej Netflix zniknie masa świetnych produkcji. To ostatni moment na obejrzenie takich hitów jak „Kłamstwo doskonałe”, „Straszny film 2” czy „Koniec raju”. Sprawdźcie, co zniknie z Netfliksa i co warto nadrobić.

„Kłamstwo doskonałe” – 7 stycznia



Zawodowy oszust poznaje w internecie dobrze sytuowaną wdowę, która szybko otwiera przed nim swój dom oraz życie. Mężczyzna usiłuje zwalczyć uczucia do kobiety i sfinalizować rutynowy szwindel.



„Koniec raju” – 8 stycznia



W Kolumbii nowa dyrektor DEA wypowiada wojnę gangowi rozprowadzającemu silny narkotyk oraz walczy z przeciwniczką dysponującą rozległą siatką kontaktów.



„Straszny film 2” – 8 stycznia



Grupa nastolatków zostaje zwabiona i zamknięta w nawiedzonym domu.



„The Fiery Priest” – 9 stycznia



Porywczy ksiądz, który nie toleruje niesprawiedliwości, zrobi wszystko, aby rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci swojego kolegi.



„Haechi” – 9 stycznia



W czasach dynastii Joseon młody książę zawiązuje nietypowy sojusz, by zdobyć tron i przeprowadzić nowatorskie reformy.



„Wok of Love” – 9 stycznia



Przeżywający okres niepowodzeń znany szef kuchni próbuje zmodernizować kiepską chińską restaurację prowadzoną przez byłych gangsterów.



„Reunited Worlds” – 9 stycznia



Dwanaście lat po swojej śmierci nastoletni Seong Hae-seong powraca do świata żywych, ku ogromnemu zaskoczeniu swojej rodziny i przyjaciół.



„The Secret Life of My Secretary” – 9 stycznia



Dyrektor firmy telekomunikacyjnej przestaje rozpoznawać twarze i bierze swoją sekretarkę za dziedziczkę fortuny — a jej wcale to nie przeszkadza.



„The Last Empress” – 9 stycznia



Zdolna aktorka grająca w musicalach poślubia współczesnego koreańskiego cesarza i wkracza w bezlitosny świat złowrogich tajemnic.



„Still 17” – 9 stycznia



Po spędzeniu 13 lat w śpiączce młoda kobieta uczy się żyć jako trzydziestolatka i spotyka mężczyznę, który obwinia się za jej wypadek.



„Retribution” – 30 stycznia



Śmierć świeżych małżonków ujawnia sieć mrocznych sekretów oraz kłamstw. Prowadzący sprawę detektywi próbują przesłuchać zwaśnione rodziny denatów.



„Spartacus” – 31 stycznia



Tracki wojownik zostaje skazany na brutalną śmierć na arenie. Przeżywa swoich oprawców i odradza się jako zniewolony gladiator Spartakus.



„Okrutni jajcarze” – 31 stycznia



Czterech zaprzyjaźnionych komików przygotowuje sobie nawzajem trudne i czasem szokujące wyzwania. Na przegranych czeka upokarzająca kara!



„Transformers Prime” – 31 stycznia



Autoboty z pomocą trójki ludzkich sojuszników po raz kolejny bronią ludzkość przed najazdem Decepticonów pod wodzą Megatrona.



„Extraordinary You” – 31 stycznia



Nastolatka próbuje odmienić przypisany jej los, gdy zdaje sobie sprawę, że jest tylko drugoplanową postacią w fikcyjnym świecie.



„My Little Pony: Przyjaźń to magia” – 31 stycznia



Udaj się w podróż do zaczarowanej krainy Equestria, w której jednorożka Twilight Sparkle wraz z przyjaciółmi mają niesamowite przygody i poznają moc przyjaźni.



„Transformers: Rescue Bots” – 31 stycznia



Wyrusz w świat przygody z czwórką młodych transformerów: Heatwave, Chase, Blades i Boulder oraz ich ludzkimi sprzymierzeńcami — rodziną ratowników.



„Transformers: Robots in Disguise” – 31 stycznia



Po katastrofie statku więziennego po Ziemi grasują setki Decepticonów. Bumblebee i jego nowa drużyna Autobotów muszą bronić ludzkości.



„Come and Hug Me” – 31 stycznia



Policjant i aktorka, których łączy tragiczna przeszłość, chcą wspólnie przezwyciężyć ból i odnaleźć nadzieję.



„My Secret Terrius” – 31 stycznia



Tajny agent, który po nieudanej akcji odciął się od świata, próbuje rozwiązać sprawę zagadkowej śmierci sąsiada.



„Secret of Nile” – 31 stycznia



Ali dołącza do ekipy hotelu, w którym pracowała jego zaginiona siostra, w poszukiwaniu odpowiedzi. Wśród luksusowych wnętrz znajduje miłość i intrygi.



„Shopkins” – 31 stycznia



Shopkins — malutkie produkty z półek sklepowych — żyją! W sklepie Small Mart i magicznym miasteczku Shopville czeka na nie wiele niezwykłych przygód.



„Tempted” – 31 stycznia



Dla chłopaka, który odziedziczy wielką firmę, miłość to tylko zabawa. Zakłada się on więc z przyjaciółmi, że rozkocha w sobie pewną studentkę — i tu czeka go zaskoczenie.

