Meghan Markle wygrała batalię z brytyjskim tabloidem. Chodzi o opublikowanie listu księżnej do ojca

Jak podaje „The Guardian”, dokumenty sądowe wskazują, że gazeta i jej strona internetowa MailOnline, pogodziły się z porażką i nie wniosą sprawy, która ciągnie się już od długiego czasu do Sądu Najwyższego. Wiadomo, że brytyjski tabloid zapłaci też nieokreśloną sumę za osobny przypadek naruszenia praw autorskich poprzez opublikowane dużej części listu Markle. Ponadto „The Mail on Sunday” musi pokryć znaczną część kosztów prawnych, których wysokość szacuje się na ponad 1 mln funtów.

Księżna zawsze powtarzała, że jej trzyletnia walka prawna z Associated Newspapers, wydawcą „Mail on Sunday” i siostrzanym portalem MailOnline, dotyczyła bardziej zasad niż pieniędzy. Jej rzecznik powiedział, że zwycięstwa sądowe pokazały siłę obu roszczeń. „Mail on Sunday” i MailOnline otrzymały również nakaz umieszczenia na pierwszej stronie gazety i stronie głównej portalu oświadczeń, że przegrały sprawę sądową. Zdecydowały się zrobić to w drugi dzień świąt, jeden z najspokojniejszych dni informacyjnych w roku.

Meghan Markle uczciła to zwycięstwo, wzywając do przekształcenia branży tabloidowej. Podkreśliła, że była cierpliwa w obliczu „oszustwa, zastraszania i innych wyrachowanych ataków” oraz krytykowała „branżę, która przyzwyczaja ludzi do okrutnych kłamstw i bólu, które tworzą”.

