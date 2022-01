„Jak smakuje Polska?”. Rusza nowy program kulinarny na TVP

Kuba Winkowski to jeden z najbardziej utytułowanych szefów kuchni w Wielkiej Brytanii. Gospodarz programu przed laty opuścił Polskę w poszukiwaniu swojej drogi życiowej. Na Wyspach zdobył doświadczenie oraz uznanie w świecie kuchni. W 2019 roku Kuba Winkowski został w Wielkiej Brytanii wyróżniony prestiżowym tytułem „National Chef of The Year”.

„Jak smakuje Polska?” – na czym będzie polegał program?

Teraz Kuba zamienił eleganckie restauracje na foodtrucka i wspólnie z widzami TVP HD wyruszył w kulinarną podróż po Polsce. Z jakich wyjątkowych lokalnych produktów słynie nasz kraj? Jak przyrządzić aromatyczne i smakowite dania rodzimej kuchni w nowoczesnym wydaniu? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania, mistrz kuchni przemierzy swoim foodtruckiem najpiękniejsze zakątki Polski. Będzie przygotowywać, poznanym przez siebie mieszkańcom danego regionu, autorskie potrawy inspirowane sprawdzonymi przepisami i doskonałymi produktami, z których słyną odwiedzane przez niego rejony Polski.

Pierwszym przystankiem Kuby Winkowskiego będzie malownicze Roztocze. Dzięki rozmowom z jego mieszkańcami przekonamy się, że proste danie, nie oznacza nudne, a w naturalnej kiełbasie, podpłomykach i gryce kryje się mnóstwo kulinarnych inspiracji, z których będzie czerpał nasz mistrz.

Premiera programu „Jak smakuje Polska?”

Premiera programu „Jak smakuje Polska?” (odc.1: „Roztocze”) w TVP HD 8 stycznia, w sobotę o godzinie 17:40.



