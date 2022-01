The Weeknd wraca z nowym albumem. Na krążku m.in. Jim Carrey

„Dawn FM” to piąty studyjny krążek The Weeknda, zapowiadany singlem „Take My Breath”. Na płycie, będącej następcą „After Hours”, uznanej za przełomową w karierze artysty, pojawią się tacy goście jak Tyler, the Creator i Lil Wayne oraz wspomniany Jim Carrey. Kinowy gwiazdor zdążył już zresztą podzielić się wrażeniami na temat wydawnictwa.

– To głęboka i elegancka rzecz, która porwała mnie do tańca – napisał na Twitterze. – Jestem podekscytowany, że mam swój udział w tej symfonii – przekazał.

Co wiemy o nowej płycie The Weeknd?

Za produkcję dzieła wraz z The Weeknd odpowiadają Max Martin, Oscar Holter, a także Quincy Jones, znany ze współpracy z Michaelem Jacksonem oraz mistrz eksperymentalnej elektroniki, Oneohtrix Point Never, z którym The Weeknd współpracował przy jego ostatnim albumie „Magic Oneohtrix Point Never” (2020).

Z trailera opublikowanego na początku tygodnia, dowiadujemy się, że „Dawn FM” to nowe dźwiękowe uniwersum The Weeknda. W środę na YouTube pojawiło się kolejne nagranie, które z kolei prezentuje tracklistę albumu.

Podczas gdy na okładce „After Hours” widzieliśmy zakrwawioną twarz The Weeknda, zdjęcie na „Dawn FM” przedstawia mocno postarzone oblicze wokalisty.

Kiedy premiera płyty „Dawn FM”?

Premiera płyty „Dawn FM” The Weeknd już 7 stycznia 2021 roku.

