Rooney Mara zagra Audrey Hepburn. Za kamerą Luca Guadagnino

O samym projekcie wiadomo na ten moment niewiele. Mara będzie nie tylko występować w głównej roli, ale też produkować film. Aktorka była dwukrotnie nominowana do Oscara – w kategorii „najlepsza aktorka” w 2012 roku za „Dziewczynę z tatuażem” i w 2016 roku w kategorii „najlepsza aktorka drugoplanowa” za „Carol”. Do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej nominowany był także reżyser przyszłej biografii. Luca Guadagnino wyróżniony został za reżyserię „Tamte dni, tamte noce” z 2018 roku, który zapoczątkował sławę Timothee Chalameta i też przyniósł mu nominację do najważniejszej nagrody w Hollywood.

To kolejny duży projekt, który przejął Apple. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że platforma zaangażowała się w film o Formule 1 reżyserowany przez Josepha Kosinskiego („Top Gun: Maverick”) z Bradem Pittem w roli głównej.

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn urodziła się w Ixelles w Brukseli i dorastała w Holandii podczas II wojny światowej. Używał imienia Edda van Heemstra, ponieważ angielsko brzmiące imię uważano za bardziej niebezpieczne podczas okupacji niemieckiej. W 1945 roku studiowała balet u Soni Gaskell w Amsterdamie.

Swoją pierwszą rolę w filmie zagrała w fabularnym „Monte Carlo Baby” z 1952 roku. Powieściopisarka Colette była w trakcie produkcji w Hôtel de Paris w Monte Carlo i postanowiła obsadzić Hepburn w tytułowej roli w broadwayowskiej sztuce „Gigi”. Za rolę tę aktorka zyskała wielkie uznanie.

Za pierwszą kreację główną w filmie „Rzymskie wakacje” z 1953 roku zdobyła Oscara, Złoty Glob i nagrodę BAFTA. W tym samym roku zdobyła także nagrodę Tony dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w „Ondine”. Inne filmy fabularne, w których możemy oglądać Hepburn to „Sabrina”, „Funny Face”, „Charade” czy „My Fair Lady”.

