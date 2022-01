Co oglądać w weekend na Netflix? Podpowiadamy

W tym tygodniu na platformie zagościła masa nowości. W Polsce na liście TOP 10 Netfliksa znajdziemy takie produkcje jak „Jak pokochałam gangstera”, „Nie patrz w górę”, „Zostań przy mnie” czy „The Kill Team”. Jakie jeszcze nowości możemy obejrzeć? Sprawdźcie nasze weekendowe propozycje.

„Nie patrz w górę”



Dwójka astronomów wyrusza w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą.



„Jak pokochałam gangstera”



Tajemnicza kobieta opowiada o wzlocie i upadku Nikodema "Nikosia" Skotarczaka, jednego z największych gangsterów w historii Polski.



„The Kill Team”



Podczas amerykańskiej inwazji na Afganistan rekrut Andrew jest świadkiem morderstwa cywila. Rozważa zgłoszenie tego do przełożonych, lecz zostaje zastraszony przez sadystycznego przywódcę, który zwraca przeciwko niemu cały pluton.



„Zostań przy mnie”



Spokojne życie fotoreportera, matki i detektywa z wydziału zabójstw zakłóca straszne wydarzenie z przeszłości.



„Emily w Paryżu”



Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.



„Matka/Android”



W postapokaliptycznym świecie targanym brutalnym powstaniem androidów ciężarna młoda kobieta i jej chłopak rozpaczliwie poszukują bezpieczeństwa.



„Na miejscu zbrodni: Morderca z Times Square”



Nowy Jork lat 70. Wymykający się policji morderca poluje na kobiety, by spełnić swoje groteskowe fantazje.



„Zbuntowani”



Gdy Elite Way School rozpoczyna nowy semestr, znajomy wróg — tajne stowarzyszenie zwane Lożą — grozi, że pokrzyżuje muzyczne plany pierwszoroczniaków.



„Kitz”



Kelnerka z alpejskiego miasta Kitzbühel, szukając zemsty na dziewczynie, którą obwinia za śmierć brata, przenika do świata zamożnych monachijskich nastolatków.



„Dziewczyna z Oslo”



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele i głęboko skrywany sekret pomogą ją uwolnić.



„Niespokojni ludzie”



Niewydarzony rabuś bankowy bierze zakładników podczas dnia otwartego, a następnie znika, co wprawia w konsternację służby próbujące zrekonstruować przebieg wydarzeń.



„Zeroville”



Rok 1969. Podczas okresu przejściowego w przemyśle filmowym do Hollywood przyjeżdża młody aktor z zamiarem zrobienia kariery.

