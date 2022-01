QUIZ z filmu „Spider-Man: Bez drogi do domu”. Tylko 8 pytań!

QUIZ:

Łatwy QUIZ z filmu „Spider-Man: Bez drogi do domu”. Sprawdź swoją wiedzę!

„Spider-Man. Bez drogi do domu”

Film „Spider-Man. Bez drogi do domu” opowiada o tym, jak po ujawnieniu swojej prawdziwej tożsamości zdemaskowany przyjazny bohater z sąsiedztwa nie jest w stanie oddzielić swojego normalnego życia jako Peter Parker od wysokiej stawki bycia superbohaterem. Prosi o pomoc Doktora Strange’a, a wtedy sytuacja jeszcze bardziej się zaognia, zmuszając go do odkrycia, co naprawdę oznacza być Spider-Manem.

Film wyreżyserował Jon Wats, a scenariusz napisali wspólnie Christ McKenna, Erik Sommers i Steve Ditko. W obsadzie znaleźli się między innymi: Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ), Marisa Tomei (May Parker), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), J.K. Simmons (J. Jonah Jameson), Jon Favreau (Hogan), Angourie Rice (Betty Brant), Jamie Foxx (Max Dillon) czy Benedict Wong (Wong).

Czytaj też:

Co oglądać w weekend na Netflix? Podpowiadamy