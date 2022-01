Na co w weekend do kina? Mamy dla was rozpiskę nowości

Mamy dla was rozpiskę kinowych nowości filmowych. W środę miał swoją premierę obraz „King's Man: Pierwsza misja”. Jeżeli jeszcze nie mieliście szansy, wciąż możecie zobaczyć na wielkim ekranie nowego „Matrixa” i „Spider-Mana”. W piątek również premierę ma kilka filmów, które warto obejrzeć.

„King's Man: Pierwsza misja”



Najgorsi tyrani i zbrodniarze w historii spiskują, by wywołać wojnę, której ofiarą padną miliony ludzi. Tylko jeden człowiek może ich powstrzymać, o ile zdąży… Oto opowieść o pierwszej na świecie niezależnej, działającej w pełnej tajemnicy agencji wywiadowczej.



„Benedetta”



Żyjąca w XVII wieku zakonnica Bernadetta cierpi na niepokojące wizje, które wzbudzają obawy Watykanu.



„Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4”



Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia… Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i zamiast na seks, tym razem stawia na celibat. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy nieoczekiwana wizyta... A kiedy wszyscy bohaterowie spotkają się w jednym miejscu nastąpi tytułowy koniec świata...



„Magdalena”



Magdalena to młoda, samotna matka, która w ciągu dnia stara się wychować córkę, a nocami zostać didżejką. Kiedy spotyka Julię, jej marzenia mają szansę się spełnić, ale traumatyczna przeszłość staje na drodze do nowego życia.



„Spider-Man: Bez drogi do domu”

Kiedy cały świat dowiaduje się, że pod maską Spider Mana skrywa się Peter Parker, superbohater decyduje się zwrócić o pomoc do Doktora Strange'a.



„Matrix: Zmartwychwstania”



Podążaj za Neo, który prowadzi zwyczajne życie w San Francisco, gdzie jego terapeuta przepisuje mu niebieskie pigułki. Jednak Morfeusz oferuje mu czerwoną pigułkę i ponownie otwiera jego umysł na świat Matrix.Czytaj też:

