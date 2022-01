Złote Globy 2022. Poznaliśmy zwycięzców. To może być ostatnia gala w historii

W tym roku gali rozdania Złotych Globów nie zobaczył nikt poza członkami Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Cały świat poznawał zwycięzców w poszczególnych kategoriach tylko dzięki wpisom na Twitterze. Stowarzyszenie próbuje co prawda naprawić swoją reputację w związku ze skandalem, jaki wybuchł w ubiegłym roku, jednak pojawiają się spekulacje, że mogliśmy mieć do czynienia z ostatnią galą rozdania Złotych Globów w historii.

Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej pod ostrzałem

Przypomnijmy, w maju amerykańska sieć telewizyjna NBC poinformowała, że nie będzie relacjonować gali Złotych Globów 2022 roku w związku z brakiem różnorodności, w tym, od 20 lat osób czarnoskórych, w szeregach liczącej około 90 członków HFPA, brakiem przejrzystości w systemie przyznawania nagród i rzekomym naruszeniem kwestii etycznych w kontekście korzyści finansowych, przyznawanych niektórym członkom organizacji.

„Uważamy, że HFPA już jest zaangażowana w znaczącą reformę. Jednak zmiana tego wszystkiego wymaga czasu i pracy, a my jesteśmy przekonani, że HFPA potrzebuje czasu, aby zrobić to dobrze. W związku z tym NBC nie wyemituje gali rozdania Złotych Globów w 2022 roku” – napisała sieć w oświadczeniu. „Zakładając, że organizacja zrealizuje plan naprawczy, mamy nadzieję, że będziemy mogli wyemitować to wydarzenie w styczniu 2023 roku” – dodano.

Liczne nadużycia opisał po raz pierwszy „Los Angeles Times”. Po doniesieniach gazety, kilka pionierów na rynku filmowo-serialowym, w tym Netflix, Amazon Studios i WarnerMedia – spółka macierzysta CNN, ogłosiły, że nie będą uczestniczyć w żadnych wydarzeniach związanych ze Złotymi Globami, dopóki problemy nie zostaną rozwiązane. Ponadto, sławy takie jak Scarlett Johansson i Tom Cruise, oburzone informacjami dotyczącymi HFPA, zdecydowały się zwrócić statuetki, które otrzymały w ubiegłych latach.

Złote Globy 2022 - lista wygranych

Najlepszy film dramatyczny



„Psie Pazury”



Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym



Nicole Kidman – „Lucy i Desi”



Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Will Smith – „King Richard. Zwycięska rodzina”





Najlepsza komedia lub Musical



„West Side Story”



Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Andrew Garfield – „tick, tick... BOOM!”





Najlepszy film animowany



„Nasze magiczne Encanto”



Najlepszy film nieanglojęzyczny



„Drive My Car”



Najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie

Ariana DeBose – „West Side Story”





Najlepszy aktor drugoplanowy w filmie

Kodi Smith-McPhee – „Psie pazury”





Najlepszy reżyser filmowy

Jane Campion – „Psie pazury”





Najlepszy scenariusz filmowy

„Belfast”





Najlepsza muzyka



„Diuna”



Najlepsza piosenka



„Nie czas umierać”



Najlepszy serial dramatyczny



„Sukcesja”



Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym



Mj Rodriguez – „Pose”



Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Jeremy Strong – „Sukcesja”





Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym

Kate Winslet – „Mare z Easttown”





Najlepszy aktor w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym



Michael Keaton – „Dopesick”



Najlepsza aktorka drugoplanowa w produkcji telewizyjnej

Sarah Snook – „Sukcesja”





Najlepszy aktor drugoplanowy w produkcji telewizyjnej



Yeong-su Oh – „Squid Game”



Najlepszy serial komediowy lub musical



„Hacks”



Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Jean Smart – „Hacks”





Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu

Jason Sudeikis – „Ted Lasso”





Najlepszy serial limitowany, serial antologia lub film telewizyjny



„Kolej podziemna”

Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej

Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej to organizacja non-profit, która została założona w 1943 roku. Od 1944 roku przyznaje ona corocznie Złote Globy. Składa się z dziennikarzy piszących o Hollywood w zagranicznej prasie – poza Stanami Zjednoczonymi. Po raporcie śledczym „Los Angeles Times”, HFPA zobowiązała się do gruntownej reformy.

