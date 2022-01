Tygodniowa rozpiska netfliksowych nowości. Co obejrzymy?

W tym tygodniu na platformie Netflix znajdziemy kilka dobrych propozycji na wolne, leniwe wieczory. Z nowymi sezonami wracają seriale „After Life” i „Cheer”. Ponadto obejrzymy pierwszą odsłonę produkcji „Dziennikarka” i filmy takie jak „Dom”, „Początek świata” czy „Waves”. Sprawdźcie pełną listę!

„After Life”, sezon 3. – piątek 14 stycznia



Dziennikarz próbujący pogodzić się ze śmiercią żony zaczyna zachowywać się nieprzyjemnie, aby odepchnąć od siebie tych, którzy próbują mu pomóc.



„Bez wahania” – czwartek 13 stycznia



Autorka kryminałów Grace Miller ma świetne wyczucie motywów zbrodni. Gdy jej siostra zostaje zamordowana, postanawia wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.



„Cheer”, sezon 2. – środa 12 stycznia



Losy drużyny cheerliderskiej z uczelni Navarro, która dąży do wygranej w prestiżowych ogólnokrajowych zawodów.



„Dom” – piątek 14 stycznia



„Dom” to ekscentryczna czarna komedia o pewnym domu i trzy surrealistyczne opowieści o jego mieszkańcach.



„Początek świata” – wtorek 11 stycznia



Pewnego dnia Jean-Louis odkrywa, że jego serce się zatrzymało, jednak on sam nie jest martwy. Z pomocą żony i przyjaciela stara się rozwikłać tę tajemnicę.



„Ksero” – czwartek 13 stycznia



Studentka, która straciła stypendium, po tym jak do sieci trafiły jej zdjęcia z imprezy, stara się odkryć, co tak naprawdę stało się tej pamiętnej nocy.



„Ordinary Love” – piątek 14 stycznia



Niezwykłe spojrzenie na życie pary w średnim wieku w trakcie diagnozy raka piersi u żony.



„Waves” – sobota 15 stycznia



Historia dwójki rodzeństwa, których decyzje wpłyną na całą rodzinę. Życie Tylera (Kelvin Harrison Jr.) wydaje się idealne. Chłopak ma dobre stopnie, świetnie idzie mu w sporcie, a dodatkowo umawia się z piękną dziewczyną. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, niefortunnego splotu wydarzeń, by wszystko zaczęło się sypać. Jednocześnie młodsza siostra Tylera, Emily (Taylor Russell) żyje w cieniu brata. Wycofana, nie biorąca aktywnego udziału w życiu rodzinnym, ani szkolnym, stara się nie wyróżniać z tłumu. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia zostanie zaproszona na randkę.



„Dziennikarka”, 1. sezon – czwartek 13 stycznia



Zaangażowana dziennikarka wytrwale poszukuje prawdy o rządowym skandalu korupcyjnym, nie bacząc na wysiłki wpływowych wrogów, aby zneutralizować jej doniesienia.

