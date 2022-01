Najlepsze seriale ostatnich lat, które można obejrzeć w internecie

„Obsesja Eve” – HBO GO



W serialu „Obsesja Eve” Sandra Oh oraz Jodie Comer, jako dwie silne osobowości, prowadzą ze sobą grę w kotka i myszkę. Sandra Oh (serial „Chirurdzy”) jako Eve, znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Z drugiej strony Jodie Comer („Doktor Foster”) jako Villanelle, psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje. Kobiety zaczynają



„Detektyw” – HBO GO



Każdy sezon serialu HBO to inna, skomplikowana i wciągająca historia kryminalna z doskonałą obsadą. Pod tym względem serial „Detektyw” wyróżnia się na tle podobnych produkcji.

Głównymi bohaterami pierwszego sezonu są Martin Hart (Woody Harrelson) i Rust Cohle (Matthew McConaughey), dwaj detektywi i byli partnerzy, którzy w połowie lat 90. pracowali w wydziale kryminalnym w Luizjanie. Prowadzili wówczas śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa, które mogło mieć rytualny podtekst. Podczas poszukiwań mordercy ich losy połączyły się w nieoczekiwany sposób, co doprowadziło do konfliktu. W 2012 roku zostaje popełnione podobne morderstwo. Dwóch nowych detektywów przydzielonych do sprawy postanawia przejrzeć akta z 1995 roku. Martin i Rust opowiadają im o dawnym śledztwie i swoim życiu, wyjawiając przy okazji powody, które skłoniły Cohle’a do odejścia z wydziału zabójstw w 2002 roku. Opowieści detektywów o śledztwie zmuszają mężczyzn do powrotu do bolesnych wspomnień i do świata, który dawno zostawili za sobą.



„American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona” – Netflix



Serial został stworzony przez Ryana Murphy'ego („Hollywood”, „Glee”, „Pose”, „American Horrro Story”) i oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Orenthal James Simpson w latach 90. oskarżony został o podwójne morderstwo - swojej byłej żony Nicole Brown Simspon oraz jej przyjaciela Rona Goldmana. Seria, którą oglądać można na Netfliksie, opowiada o procesie sądowym w tej sprawie, który na ekranach telewizyjnych śledziła cała Ameryka.



„The Morning Show” – Apple TV+



Serial opowiada o prowadzących codzienny poranny program telewizyjny „The Morning Show” dziennikarzach oraz producentach i innych zaangażowanych w cały proces. Po kilkunastu latach rutyny sieć telewizyjna musi zmierzyć się z oskarżeniami w kierunku jednej z twarzy porannego show i ratować wizerunek całej stacji. Jednocześnie na horyzoncie pojawia się nowa aspirująca dziennikarka, która poważnie zamiesza. W głównych rolach grają Jennifer Aniston, Reese Witherspoon i Steve Carell.



„Homecoming” – Amazon Prime Video



Serial opowiada historię Heidi Bergman (Julia Roberts) – byłej pracownicy ośrodka Homecoming, pomagającego byłym żołnierzom powrócić do normalnego życia. ... Wtedy orientuje się, że przez cały ten czas, prawdziwy cel prowadzenia terapii w Homecoming był przed nią skrzętnie ukrywany.



„Fosse/Verdon” – HBO GO



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse'a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). ... Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba.



„Utopia” – CDA



Serial opowiada historię grupki ludzi, którzy wchodzą w posiadanie niepublikowanej wcześniej części kultowej powieści graficznej „The Utopia Experiments” („Eksperyment Utopia”), w której podobno zawarto trafne przepowiednie dotyczące największych katastrof przyszłego stulecia.



„Hunters” – Amazon Prime Video



To oparta na faktach historia o polowaniu na nazistów w Ameryce w latach 70. Głównym bohaterem jest Jonah Heidelbaum (w tej roli wystąpi Logan Lerman), który po zabójstwie babci wyrusza na poszukiwanie mordercy. Tak trafia do tajemniczej grupy, znanej jako The Hunt (ang. polowanie), która zajmuje się wymierzaniem sprawiedliwości ukrywającym się po wojnie nazistom.



„Newsroom” – HBO GO



Serial, którego pomysłodawcą jest niezwykle twórczy Aaron Sorkin („The Social Network”), a producentami wykonawczymi Scott Rudin, Alan Poul oraz Sorkin. Serial przenosi nas za kulisy pokoju redakcji informacyjnej (newsroomu), w którym rytm życia wyznacza praca kamer telewizyjnych. Bohaterowie „Newsroomu” to: zgryźliwy prezenter wiadomości (Jeff Daniels), jego nowa producentka wykonawcza (Emily Mortimer), pracownicy John Gallagher Jr., Alison Pill, Thomas Sadoski, Olivia Munn, Dev Patel oraz ich szef (Sam Waterston), a także właścicielka korporacji (Jane Fonda).



„Ostre przedmioty” – HBO GO



Ośmioodcinkowy miniserial HBO opowiadający historię dziennikarki Camille Preaker (Amy Adams), która wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o morderstwie dwóch dziewczynek. ... Miniserial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Gillian Flynn.



„Mad Men” – Amazon Prime Video



Akcja serialu rozgrywa się w latach 60' XX wieku, w Nowym Jorku. Skupia się na Donie Draperze, wysoko cenionym specu od reklamy, oraz ludziach, którzy otaczają go w pracy i poza nią. Przedstawia także zmiany obyczajów amerykańskiego społeczeństwa, które nastąpiły na początku lat 60'.



„Mindhunter” – Netflix



Serial opowiada o pracy agentów specjalnych FBI Holdena Forda i Billa Tencha, którzy w 1977 roku nawiązują współpracę w celu opracowania metod ścigania seryjnych morderców i analizy przyczyn popełnionych przez nich zbrodni.



„Dobre miejsce” – Netflix



Podczas zakupów w supermarkecie, Eleanor (Kristen Bell) zostaje potrącona przez ciąg wózków sklepowych i umiera. Budzi się w Dobrym Miejscu – raju, w którym każdego czeka własna utopia, jednak zdaje sobie sprawę z pomyłki jaka nastąpiła – to nie ta Eleanor powinna się tam znaleźć.



„Fleabag” – Amazon Prime Video



Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii.



„Król tygrysów” – Netflix



Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców wielkich kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków.



„Nawiedzony Dom na Wzgórzu” – Netflix



To współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„To wiem na pewno” – HBO GO



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey'ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90.



„Niewiarygodne” – Netflix



Gdy młoda kobieta zostaje oskarżona o kłamstwo w sprawie gwałtu, dwie policjantki badają serię zaskakująco podobnych ataków. Serial inspirowany prawdziwymi zdarzeniami.



„Mrs. America” – HBO GO



Historia ruchu, którego celem było wprowadzenie Equal Rights Amendment – poprawki do amerykańskiej konstytucji gwarantującej kobietom równe prawa. Sprzeciwiała się jej konserwatystka Phyllis Schlafly (Cate Blanchett). Opowiedziana z perspektywy kobiet tamtej ery – zarówno Schlafly, jak i feministek drugiej fali: Glorii Steinem (Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman), Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Belli Abzug (Margo Martindale) i Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks) – produkcja pokazuje kulisy wojny kulturowej, która rozegrała się w latach siedemdziesiątych i przyczyniła się do powstania organizacji zwanej Moral Majority oraz raz na zawsze zmieniła krajobraz polityczny w Stanach Zjednoczonych.



„Sprzątaczka” – Netflix



Inspirację dla serialu stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”. Jego główną bohaterką jest Alex – samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Upadek” – Netflix



Realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę.



„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta” – HBO GO



Zniknięcie w 1982 roku pięknej i młodej Kathleen McCormack, zamordowanie w Beverly Hills kluczowego świadka w tej sprawie, brutalne morderstwo mężczyzny w Galveston w Teksasie – wszystkie te sprawy łączy osoba Roberta Dursta, męża Kathleen i sąsiada zabitego Teksańczyka.



„Od nowa” – HBO GO



Odnosząca sukcesy terapeutka Grace Fraser (Nicole Kidman) mieszka w Nowym Jorku z mężem Jonathanem (Hugh Grant) oraz uczęszczającym do elitarnej prywatnej szkoły synem (Noah Jupe). Ich z pozoru idealne życie z dnia na dzień wywraca się do góry nogami za sprawą gwałtownej śmierci matki jednego z uczniów.



„Wybory Paytona Hobarta” – Netflix



Payton Hobart (Ben Platt), dobrze sytuowany uczeń z Santa Barbara w Kalifornii, już w wieku siedmiu lat miał sprecyzowane plany na przyszłość – stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po drodze do tego ambitnego celu Payton musi jednak przebrnąć przez najbardziej grząskie bagno w historii polityki – liceum Saint Sebastian. Aby wygrać wybory na przewodniczącego samorządu szkolnego, zapewnić sobie miejsce na Harvardzie i przybliżyć się do wymarzonego celu, Payton będzie musiał przechytrzyć swoich cwanych kolegów, nie narażając na szwank własnych zasad moralnych i mozolnie wypracowanego wizerunku.



„Hollywood" – Netflix

Miniserial Ryana Murphy'ego i Iana Brennana to opowieść o grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy tuż po II Wojnie Światowej próbują odnieść sukces w fabryce snów. Nie cofną się przed niczym. Historia każdego z bohaterów uchyla rąbka tajemnicy zza błyszczącej kurtyny złotej ery Hollywood, odsłaniając niesprawiedliwy system i uprzedzenia dotyczące rasy, płci i seksualności, które w dzisiejszych czasach wcale nie straciły na aktualności.





„Schody” – Netflix



Gdy żona pisarza Michaela Petersona ginie w tajemniczych okolicznościach, jego życie zostaje odarte z wszelkich tajemnic.



„Małe ogniska” – Amazon Prime Video



Życie pozornie doskonałej rodziny zostaje wywrócone do góry nogami wraz z przyjazdem tajemniczej artystki Mii Warren i jej córki Pearl do Shaker Heights w stanie Ohio, malowniczego miasteczka opartego na utopijnych zasadach harmonii i porządku. Kierowana winą, zawsze czyniąca dobro Elena Richardson wynajmuje im pokój.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza” – Netflix



Ten sześcioodcinkowy serial dokumentalny nagrodzonego Briana Knappenbergera („Ani słowa: Bitwa o wolność prasy”) opowiada o procesie sprawców oraz pozwala przyjrzeć się działaniu rządowego systemu, który nie zdołał ochronić Gabriela pomimo licznych sygnałów ostrzegawczych i doniesień o powadze sytuacji.



„Farmaceuta” – Netflix



W 1999 r. syn Dana Schneidera, farmaceuty z małego miasteczka, traci życie w wyniku narkotykowej strzelaniny w Nowym Orleanie. Rozczarowany bezradnością policji ojciec pomimo ryzyka odnajduje zabójcę i doprowadza do jego skazania.



„Obsesja zbrodni” – HBO GO



Sidney Poitier. Mistrz, który dzięki swojemu talentowi odmienił oblicze Hollywood