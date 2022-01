Kinga Rusin zdradza, gdzie obecnie przebywa i uderza w PiS. „Nie to, co u nas, w Polsce”

Kinga Rusin od wielu miesięcy nie mieszka w Polsce. Pod koniec 2020 roku była prowadząca Dzień dobry TVN wraz ze swoim partnerem wyprowadziła się z kraju i zamieszkała na jednej z małych wysp na Oceanie Indyjskim. hcę realizować swoje kolejne marzenia, wykorzystać swobodę i niezależność finansową, którą mam dzięki świetnie prosperującej firmie kosmetycznej - tłumaczyła gwiazda TVN.

Dziennikarka na bieżąco śledziła jednak sytuacje w kraju i wielokrotnie zamieszczała w mediach społecznościowych wpisy, w których krytykowała działania polskiego rządu.

Jak się okazuje, wraz z nadejściem nowego roku Kinga Rusin postanowiła przeprowadzić się do innego kraju. Tym razem postawiła na Kostarykę, gdzie szuka m.in. inspiracji do tworzenia nowych, ekologicznych kosmetyków. We wpisie na Instagramie dziennikarka przyznała, że niezwykle cieszy ją wszechobecna zieleń i nieustający kontakt z przyrodą.

instagram