Jakie seriale oglądaliśmy najchętniej w minionym roku? „Gra o tron” wciąż wysoko na liście TOP 10

Najchętniej oglądanym serialem w 2021 roku w HBO GO w Polsce okazał się być wyróżniony m.in. Emmy miniserial HBO „Mare z Easttown” z Kate Winslet w roli głównej. W produkcji tej podążamy śladami policjantki z małego miasteczka w Pensylwanii podczas prowadzonego przez nią śledztwa w sprawie morderstwa. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej ze sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość. Na drugim miejscu znalazła się „Gra o tron”, a na trzecim „Opowieść podręcznej”, której czwarty sezon debiutował w zeszłym roku. Jakie jeszcze seriale najchętniej oglądali użytkownicy HBO GO? Oto lista TOP 10.

10. „Nierealne”



Akcja serialu osadzona jest w Londynie w ostatnich latach panowania królowej Wiktorii. W mieście roi się od ludzi, głównie kobiet, które nagle zaczynają przejawiać nadprzyrodzone zdolności.



9. „I tak po prostu”



Serial skupia się na Carrie, Mirandzie i Charlotte „podczas podróży od skomplikowanej rzeczywistości życia i przyjaźni po trzydziestce do jeszcze bardziej skomplikowanej rzeczywistości życia i przyjaźni po pięćdziesiątce”. Zmiana w stosunku do poprzednich części to brak Kim Cattrall, która grała postać Samanthy Jones.



8. „Sukcesja”



Roy Logan, nieprzejednany i wpływowy mężczyzna, z trzecią żoną Marcią u boku, twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Ma czworo dzieci z poprzednich dwóch związków.



7. „Księga czarownic”



Historyczka Diana Bishop przypadkowo znajduje magiczny manuskrypt. Jej znajomy z uczelni, Matthew Clairmont, biochemik, jest wampirem, który od wieków poszukuje tajemniczej księgi.



6. „Czarnobyl”



Brytyjsko-amerykański pięcioodcinkowy miniserial produkcji stworzony przez Craiga Mazina i wyreżyserowany przez Johana Rencka. Serial przedstawia fabularyzowaną historię katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu.



5. „Przyjaciele”



Serial opowiada o życiu sześciu przyjaciół mieszkających na Manhattanie w Nowym Jorku, którymi są Ross Geller (David Schwimmer), Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Chandler Bing (Matthew Perry), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), a także Phoebe Buffay (Lisa Kudrow).



4. „Rick i Morty”



Serial opowiada o przygodach ekscentrycznego, uzależnionego od alkoholu naukowca Ricka Sancheza, któremu towarzyszy jego wnuk Morty. Bohaterowie podróżują po odległych galaktykach oraz alternatywnych rzeczywistościach.



3. „Opowieść podręcznej”



Teokratyczna Republika Gilead boryka się z problemem dzietności. Płodna Offred (Elisabeth Moss) jest podręczną, która mieszka u wysokiej rangi komandora i jego żony. Kobieta raz w miesiącu musi oddać swe ciało panu domu z nadzieją, że uda jej się zajść w ciążę.



2. „Gra o tron”



Akcja serial toczy się w krainie Westeros, targanej konfliktami, wywoływanymi przez potężne rody: Baratheonów, Lannisterów i Starków, toczących bezpardonową walkę o władzę, której symbolem jest wykuty z tysiąca mieczy Żelazny Tron.



1. „Mare of Easttown”



Mare Sheehan jest policjantką z miasteczka w Pensylwanii. Prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem.Czytaj też:

