Te filmy oglądaliśmy najchętniej w 2021 roku. Królowały produkcje o superbohaterach

W pierwszej kolejności sięgali po wyczekiwany przez wielu fanów film „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera”, w którym po śmierci Supermana, Batman oraz Wonder Woman łączą siły z Aquamanem, Cyborgiem i Flashem, aby uratować świat zagładą. A zaraz po nim po „Wonder Woman 1984”, czyli osadzoną w latach osiemdziesiątych historię Diany Prince, która ponownie staje w obronie ludzkości. Trzecią najchętniej oglądaną w zeszłym roku produkcją był program specjalny „Przyjaciele: Spotkanie po latach”. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, a także wielu wyjątkowych gości, spotkało się po latach, aby wspólnie celebrować ten kultowy serial. Co jeszcze przyciągnęło widzów na HBO GO? Sprawdźcie listę TOP 10.

10. „Harry Potter i Komnata Tajemnic”



Harry Potter wraca po pierwszym roku nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa na Privet Drive. Pewnego dnia odwiedza go Zgredek – domowy skrzat. ... Harry i jego przyjaciele próbują odkryć tajemnicę dziwnych ataków. Niedługo potem siostra Rona – Giny – zostaje porwana do tytułowej Komnaty Tajemnic.



9. „Coco”



Dwunastoletni Miguel uwielbia muzykę, która od pokoleń jest w jego rodzinie zakazana. Chłopak marzy jednak, by osiągnąć sukces na miarę swojego wielkiego idola – Ernesta de la Cruza. W pogoni za swoją pasją trafia do pełnej kolorów Krainy Umarłych, gdzie ze wszystkich sił stara się odkryć historię swoich przodków.



8. „Na noże”



Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc.



7. „Spectre”



Wiadomość z przeszłości wysyła Jamesa Bonda (Daniel Craig) na misję do Meksyku i w końcu do Rzymu, gdzie spotyka Lucię Sciarrę (Monica Bellucci), wdowę po znanym przestępcy. Dzięki niej Bond infiltruje tajne spotkanie i odkrywa istnienie organizacji SPECTRE.



6. „Mulan”



Ekranizacja popularnej chińskiej legendy o młodej dziewczynie, która w męskim przebraniu wstępuje do wojska i stawia czoła najazdowi Hunów



5. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”



Jest to pierwszy film z serii o przygodach Harry'ego Pottera. Opowiada o chłopcu Harrym Potterze, który w swoje jedenaste urodziny odkrywa, że jest czarodziejem. W rolach głównych wystąpili Daniel Radcliffe jako Harry Potter oraz Emma Watson i Rupert Grint jako jego przyjaciele: Hermiona Granger i Ron Weasley.



4. „Ptaki Nocy”



Film opowiada historię Harley Quinn, która łączy siły z Black Canary, Huntress i Renee Montoyą, aby uratować Cassandrę Cain przed przestępcą nazywanym Black Mask.



3. „Przyjaciele: Spotkanie po latach”



Serialowi Przyjaciele, czyli Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, po latach wracają do kultowego już studia nagrań Warner Bros. w Burbank, Stage 24, aby w programie specjalnym wspólnie celebrować uwielbiany przez wszystkich serial.



2. „Wonder Woman 1984”



Film zabiera nas do tytułowego 1984 roku i ukazuje codzienne życie Diany Prince. Amazonka nie ujawnia swojej prawdziwej tożsamości nawet podczas superbohaterskich akcji, starając się pozostać niezauważoną na przykład w trakcie ratowania zakładników napadu.



1. „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera”



Opowiada o tym, jak Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) oraz Cyborg (Ray Fisher) łączą siły, tworząc zespół zwany Ligą Sprawiedliwości w celu ocalenia świata przed Darkseidem (Ray Porter) oraz jego wysłannikiem Steppenwolfem (Ciarán Hinds).Czytaj też:

