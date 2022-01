Przypomnijmy, we wrześniu 2021 roku Telewizja Polska podała, że najpóźniej do 2 stycznia 2022 roku zostanie wyłoniony reprezentant Polski na Eurowizję 2022. Termin ten ostatecznie został jednak przesunięty na 15 stycznia. To nie pierwszy raz, gdy krajowy nadawca zaskakuje nas zmianami w kontekście ogłoszenia, kto będzie reprezentował nasz kraj. Przypomnijmy, że przed Eurowizją 2021 TVP miała podać werdykt wewnętrznego wyboru podczas lutowej ramówki stacji. Wtedy na oficjalne wieści z Woronicza musieliśmy czekać do 12 marca.

Eurowizja 2022. TVP zmienia sposób wyboru reprezentanta

Jak informuje teraz Jastrząb Post, zmieni się też system eliminacji – będą one w tym roku publiczne. Producenci zdecydowali, że nie tylko jurorzy, ale także widzowie wybiorą piosenkę, która pojedzie do Turynu. – Zwycięską piosenkę wybierze komisja złożona z osób związanych z polskim rynkiem muzycznym, która oceni propozycje, ale swój głos będą mogli oddać widzowie – przekazała w rozmowie z portalem osoba związana z Telewizją Polską.

Eurowizja 2022 – co wiemy?

Eurowizja 2022 odbędzie się w dniach 10-14 maja 2021 roku. Na organizatora widowiska wybrano położony u podnóża Alp Turyn. Koncerty odbędą się w hali Pala Alpitour, która podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku gościła mecze hokeja na lodzie. Wciąż nie znamy jednak szczegółów dotyczących gospodarzy konkursu.

Europejska Unia Nadawców (EBU) opublikowała również listę wszystkich krajów, które wezmą udział w konkursie. Na scenie w Turynie zaprezentuje się 41 państw – wśród nich jest także Polska. Nie obyło się również bez miłej niespodzianki. Do stawki konkursowej powracają Armenia i Czarnogóra. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji, a w finale wyłącznie 25.

