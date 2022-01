Córka Tomasza Oświecińskiego zagra z nim w serialu „Pierwsza miłość”. W kogo się wcieli?

W 3356 odcinku Artur (Łukasz Płoszajski) zwierza się Fabianowi (Tomasz Oświeciński), że ma córkę, której nie widział od wielu lat i nie utrzymuje z nią żadnego kontaktu. Nie ma nawet pojęcia, czy mieszka w Polsce. Pod wpływem rozmowy z przyjacielem, Kulczycki postanawia odnaleźć Stasię oraz jej matkę Zosię (Dorota Kwietniewska). Okazuje się to dużo trudniejsze, niż by przypuszczał. Musi poprosić o pomoc detektywa oraz sam rozpoczyna prywatne śledztwo.

Gdy w końcu udaje mu się namierzyć byłą partnerkę oraz córkę, spotyka go ogromne zaskoczenie, ponieważ Zosia jest wrogo nastawiona do Artura, a ich pierwsze spotkanie przebiega w bardzo burzliwej atmosferze. Kolejny szok mężczyzna przeżywa, gdy poznaje Stasię – w tej roli Maja Oświecińska.

Jaka jest Stasia?

Okazuje się, że dziewczyna zmieniła się nie do poznania. 15-letnia obecnie Stasia to zadziorna, zbuntowana nastolatka, która bez ogródek mówi to co myśli, ma skłonność do pakowania się w problemy i buntuje się przeciwko wszystkim i wszystkiemu. Co więcej, lubi stawiać na swoim i potrafi manipulować dorosłymi. Jak dziewczyna zareaguje, gdy dowie się, że Kulczycki jest jej ojcem? I czy Arturowi uda się odbudować kontakt z córką?

„Pierwsza miłość” – kiedy odcinki z Mają Oświecińską?

Debiut Mai Oświecińskiej w serialu „Pierwsza miłość” zaplanowany jest na 1 lutego. Serial oglądać można od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

