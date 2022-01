Ojciec Pjusa żegna swojego syna. „Boże, przyjmij go, to dobry człowiek”

Pjus, a właściwie Karol Jerzy Nowakowski, w 2004 roku usłyszał diagnozę. Wykryto u niego rzadką chorobę neurofibromatozę typu 2, która sprawiła, że na nerwach słuchowych oraz na kręgosłupie Nowakowskiego pojawiły się guzy. Pjusowi dzięki pomocy znajomych udało się zebrać pieniądze na ich usunięcie. W 2008 roku wykonano u artysty zabieg narządu słuchu po lewej stronie i usunięcie guza kręgosłupa. W rezultacie Pjus stracił zmysł słuchu, który został przywrócony dzięki obustronnym implantom pniowym i funkcjonował z kompletnie cyfrowym słuchem. Rok później muzyk zaczął tracić głos. W 2021 r. Nowakowski spędził w szpitalu siedem miesięcy, gdzie przeszedł cztery operacje. 11 stycznia tego roku Pjus podawał na swoim Facebooku, że czeka go kolejna operacja, która ma pomóc w zatrzymaniu zmian nowotworowych. Artysta zmarł dzień później w wieku 39 lat.

Ojciec Pjusa: Panie Boże przyjmij mojego syna

Swojego syna w mediach społecznościowych pożegnał Marek Nowakowski. „Synu, najpierw ja uczyłem Ciebie, ale później jak cierpiałeś i walczyłeś to wiedziałeś więcej i to ja od Ciebie uczyłem się jak żyć. Panie Boże, przyjmij mojego syna, to dobry człowiek” – napisał, dodając do postu wspólne zdjęcie.

Karol Nowakowski był raperem i autorem tekstów. W przeszłości tworzył zespół 2cztery7, z którym był związany od 2001 r. Wspólnie z Łukaszem Stasiakiem i Piotrem Szmidtem (Ten Typ Mes) nagrali dwie płyty: „Funk dla smaku” i „Spaleni innym słońcem”. Pjus współpracował również z Eldo, Donatanem, Pezetem, Małolatem, Kortezem, Pablopavo oraz grupą Molesta Ewenement.

Nowakowski prywatnie był fanem warszawskiej Legii, pojawiał się na jej meczach. Kibice na trybunach wspierali go transparentami o treści „Pjus trzymaj się” oraz „Pjus walcz”.

